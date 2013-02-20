"Серебряный Лучник": "Океан счастья" Виты Маслий из Владивостока смотрели на бис

Дальневосточные проекты стали финалистами Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Специалисты в области связей с общественностью, представляющие Дальний Восток, приняли участие в финале Национальной премии «Серебряный Лучник». Публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист, состоялись 14 и 15 февраля в Москве.

Всего в финал вышли 69 участников из России и зарубежья. Дальневосточный регион был представлен в рамках четырех уникальных презентаций, каждая из которых произвела неизгладимое впечатление на жюри и аудиторию.

Проект, вошедший в шорт-лист Национальной премии в номинации «Продвижение и развитие территории», - это экологический праздник «День Тигра» от компании BSA (Агентство бизнес решений Би Эс) из Владивостока. «День Тигра» отмечается в Приморье с 2000 года и проводится по предложению Фонда «Феникс» и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. А его инициатором является приморский писатель Владимир Тройнин.

Амурский тигр – это не только самая большая кошка на планете Земля, но еще и символ благополучия Уссурийской тайги и главный герой красочного карнавала, шествующего ежегодно по центральной улице Владивостока. Проводимый в последнее воскресенье сентября, этот праздник стал визитной карточкой Приморского края, привлекающей к участию не только детей, но и взрослых. К слову, число последних на предстоящем карнавале, похоже, значительно возрастет. Ведь благодаря выходу в финал национального конкурса о празднике узнало еще больше жителей России и зарубежья. И возможно, кто-то из тех, кто присутствовал при защите проекта, станет участниками следующего Дня тигра во Владивостоке. По крайней мере, подобное желание прозвучало от многих, ведь проведенная презентация произвела настоящий фурор в зале. Неудивительно, что именно проект «День тигра» стал победителем региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2012.

Настоящим открытием для организаторов, жюри и участников национального конкурса стал второй проект из Владивостока – авторская работа фотографа Виты Маслий «Океан счастья», представленная в номинации «Социальные коммуникации и благотворительность». Вот уже год этот фотопроект дарит горожанам улыбки и замечательное настроение. Как отмечает сама автор, "в нашем Океане Счастья мы предлагаем вам поделиться взглядом Счастливого Человека». «Восстановите в своем сознании свой личный образ Счастья, свои жизненные опыты Счастья и, пребывая в этом Счастливом Сознании, приходите запечатлеться Счастливым!" – приглашает Вита. Стать участником очень просто. Для этого достаточно посмотреть анонс съемок на сайте проекта, прийти в кинотеатр "Океан" и подняться в верхний бар, где расположена фотозона "Океан счастья". Затем следует произнести пароль "Я счастлив!" и сделать снимок у счастливого фотографа. А на следующий день можно зайти на сайт www.ok-happy.ru и скачать свое фото в подарок. За год своим счастьем уже успели поделиться сотни людей!

Проект Виты Маслий – трогательный, светлый и искренний – покорил аудиторию, вызвав слезы и нескончаемые овации одновременно. По признанию экспертов премии, впервые работа подобного формата вызывает такие грандиозные эмоции у абсолютно каждого присутствующего в зале человека. В знак особого признания на церемонии награждения победителей Национальной премии «Серебряный Лучник» Вита, уступившая лидерство участнику из Норильска, была приглашена на сцену для оваций. Под звук нескончаемых аплодисментов состоялась повторная трансляция фрагмента презентации ее проекта длительностью 188 секунд. Это был Витин «Океан счастья».

В номинации «Продвижение идей спортивного, здорового образа жизни» к публичной защите был допущен проект «Международные спортивные игры (МСИ) «Дети Азии»», стартовавший в Якутске в 1996 году, в год празднования 100-летия современных Олимпийских Игр. Проводимый с периодичностью раз в четыре года, он позволил объединить вокруг себя лучших юных спортсменов стран Азии и различных субъектов азиатской части нашей страны. Из числа этих ребят уже вышли чемпионы России, Европы и мира, чемпионы и призеры Олимпийских Игр в Афинах 2004 г., Пекине 2008 г. и Лондоне 2012 г. Значимость проекта подтверждает и тот факт, что «Дети Азии» получили патронат Президента Российской Федерации и трижды – Международного Олимпийского комитета (МОК) – единственные на всем постсоветском пространстве, а 5-е Игры в Якутии прошли под патронажем ЮНЕСКО. К слову, именно МСИ «Дети Азии» стали прообразом Всемирных юношеских Игр, которые состоялись в 2010 году в Сингапуре, и это было официально признано президентом МОК Жаком Рогге. Проект, представленный в шорт-листе национального конкурса «Серебряный Лучник» пресс-секретарем дирекции Алексеем Соколовым, удивил присутствующих грандиозностью замысла и масштабностью его воплощения.

Еще одним финалистом от Якутии – в номинации «Продвижение и развитие территории» - стала Медиагруппа «Ситим» - обладатель прошлогодней Национальной премии в области развития общественных связей. В этом году творческий коллектив компании во главе с ее генеральным директором Марией Христофоровой представили на суд экспертов свой новый проект «Якутский хоровод «Осуохай»», призванный создать привлекательный образ республики – современной и вместе с тем самобытной, сформированной из синтеза социально-экономического потенциала и богатого культурного наследия.

Сама работа связана с информационным сопровождением и установлением рекорда Гиннесса – «Самый большой осуохай в мире» (23 июня 2012 г., г. Якутск) и рекорда России и Европы – «Самый продолжительный осуохай» (23 июня 2012 г. г. Нюрба). Осуохай – это традиционный, массовый народный хороводный танец, который в 2012 году, благодаря задумке организаторов, прошел в один день в двух разных точках Якутии. Его проведению предшествовала серьезная информационная и административная деятельность, начатая еще в марте 2012 года. Так, был сформирован пресс-центр рекордов, начали проводиться осуохайи по городам и районам республики и телеуроки по республиканскому телевидению о том, как правильно танцевать осуохай. А ближе к дате был организован пул федеральных и иностранных журналистов, которые в составе 22 человек побывали на Ысыахе и присутствовали при установке рекордов в рамках пресс-тура. В результате системного коммуникационного сопровождения «Якутский хоровод» получил широкий резонанс не только в Якутии и России в целом, но и в странах зарубежья. В 2012 году в Книгу рекордов Гинесса была внесена запись о «Самом большом осуохае в мире», участниками которого одновременно стали 15293 человека. А накануне сертификаты Книг рекордов России и Европы были вручены всем тем, кто водил «самый длительный осуохай». Уникальный проект Медиагруппы «Ситим» стал лидером в своей номинации и получил заслуженную награду – Диплом победителя и статуэтку «Серебряный Лучник».

Кроме того, в качестве памятных подарков всем финалистам были вручены Дипломы участников и книги «50 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ «Серебряный Лучник»», куда включены примеры наиболее интересной и эффективной работы в области коммуникаций за последние годы. Но, пожалуй, самой главной наградой для каждого стала возможность заявить о себе на национальном уровне, проявить свои профессиональные навыки и войти в число лучших специалистов отрасли.

Прием заявок на участие в следующем конкурсе «Серебряный Лучник» будет открыт осенью 2013 года. Оператором региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток традиционно выступит коммуникационное агентство «АГТ-Восток». Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru, сообщает Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.