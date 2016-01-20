Минобороны России получило в пользование кусок Тихого океана

Российские военные получили в обособленное пользование на 20 лет участки акваторий Авачинской губы и Баренцева моря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Авачинской губы Тихого океана (район мыса Входной)… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в постановлении правительства.

С такой же формулировкой и на такой же срок военным передаётся и «Екатерининская гавань Кольского залива Баренцева моря».

В документах отмечается, что на протяжении ближайших 20 лет на этих водных участках «запрещается любая коммерческая деятельность, в том числе по организации отдыха, рыболовство, рыбоводство».

В свою очередь Минобороны «обязуется обеспечить экологическую безопасность водных объектов», сообщает РИА «Новости».

В списке условий пользования указывается, что Минобороны обязано «осуществлять регулярные наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной» по согласованной с Росводоресурсами программе.