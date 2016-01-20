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Минобороны России получило в пользование кусок Тихого океана
Российские военные получили в обособленное пользование на 20 лет участки акваторий Авачинской губы и Баренцева моря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Авачинской губы Тихого океана (район мыса Входной)… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в постановлении правительства.
С такой же формулировкой и на такой же срок военным передаётся и «Екатерининская гавань Кольского залива Баренцева моря».
В документах отмечается, что на протяжении ближайших 20 лет на этих водных участках «запрещается любая коммерческая деятельность, в том числе по организации отдыха, рыболовство, рыбоводство».
В свою очередь Минобороны «обязуется обеспечить экологическую безопасность водных объектов», сообщает РИА «Новости».
В списке условий пользования указывается, что Минобороны обязано «осуществлять регулярные наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной» по согласованной с Росводоресурсами программе.
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