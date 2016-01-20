www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Минобороны России получило в пользование кусок Тихого океана

20 Января 2016, 17:32 | Дальний Восток

Российские военные получили в обособленное пользование на 20 лет участки акваторий Авачинской губы и Баренцева моря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Авачинской губы Тихого океана (район мыса Входной)… для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в постановлении правительства.

С такой же формулировкой и на такой же срок военным передаётся и «Екатерининская гавань Кольского залива Баренцева моря».

В документах отмечается, что на протяжении ближайших 20 лет на этих водных участках «запрещается любая коммерческая деятельность, в том числе по организации отдыха, рыболовство, рыбоводство».

В свою очередь Минобороны «обязуется обеспечить экологическую безопасность водных объектов», сообщает РИА «Новости».

В списке условий пользования указывается, что Минобороны обязано «осуществлять регулярные наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной» по согласованной с Росводоресурсами программе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: минобороны  тихоокеанский флот  Камчатка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • jellytialatila17:19, 21.01.2016#

    The economy right now is really bad and the only thing that helped me financially is trading. If you want to learn how to trade Google Superior Trading System.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru