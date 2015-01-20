Осадки в большинстве краев и областей Дальнего Востока маловероятны

Нынешний январь вполне можно считать подарком – даже на Крещение морозы были мягкими и щадящими. Очередная неделя второго зимнего месяца не станет исключением. Влияние поля повышенного давления на погоду Дальнего Востока заметно уменьшилось.

Осадки в большинстве краев и областей региона маловероятны, температура стала выше. Погоду в Приморье определяет малоактивный атмосферный фронт. Снега будет немного, морозы в меру крепкие, а вот на многих дорогах края, увы, гололедица...

В среду во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой снег. Дневной температурный фон почти не изменится - 6-10 градусов мороза. Да и ветер уже не будет таким колючим и сильным. После захода солнца температура воздуха в столице Приморья понижается до минус 11-14.

К концу недели ожидается небольшое потепление в ХАБАРОВСКЕ. Пока же днем в столице соседнего края температура не превышает 12-17 градусов мороза. В ночные часы столбик на шкале термометра в городе на Амуре опускается до отметок 17-22 ниже нуля. Осадков в ближайшую неделю не ожидается.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ в пятницу может пойти снег. Что касается дневной температуры, то она сохранится в пределах 10-15 градусов мороза. А когда на столицу Амурской области опускается ночь, воздух остывает до 16-20 ниже нуля.

Во вторник и четверг возможен снегопад в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Температурный режим в дневные часы мало изменится - 7-10 градусов мороза. Да и с наступлением сумерек температура в столице островной области остается практически на прежнем уровне - минус 12-16.

В воскресенье ждут снегопада в МАГАДАНЕ. В дневное время температура доходит до 14-16 градусов мороза. Относительно терпимые для столицы Магаданской области на этой неделе и ночные температурные показатели - до 18-21 ниже нуля.

Чуть похолодало в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – дневная температура теперь не превышает 7-10 градусов мороза. Ночной температурный фон сохраняется в пределах минус 11-13. А снега на этой неделе в столице Камчатского края прогноз не обещает.

По данным Интернета. Газета «Золотой Рог», Владивосток.