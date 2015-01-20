www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Осадки в большинстве краев и областей Дальнего Востока маловероятны

20 Января 2015, 19:45 | Дальний Восток

Нынешний январь вполне можно считать подарком – даже на Крещение морозы были мягкими и щадящими. Очередная неделя второго зимнего месяца не станет исключением. Влияние поля повышенного давления на погоду Дальнего Востока заметно уменьшилось.

Осадки в большинстве краев и областей региона маловероятны, температура стала выше. Погоду в Приморье определяет малоактивный атмосферный фронт. Снега будет немного, морозы в меру крепкие, а вот на многих дорогах края, увы, гололедица...

В среду во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается небольшой снег. Дневной температурный фон почти не изменится - 6-10 градусов мороза. Да и ветер уже не будет таким колючим и сильным. После захода солнца температура воздуха в столице Приморья понижается до минус 11-14.

К концу недели ожидается небольшое потепление в ХАБАРОВСКЕ. Пока же днем в столице соседнего края температура не превышает 12-17 градусов мороза. В ночные часы столбик на шкале термометра в городе на Амуре опускается до отметок 17-22 ниже нуля. Осадков в ближайшую неделю не ожидается.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ в пятницу может пойти снег. Что касается дневной температуры, то она сохранится в пределах 10-15 градусов мороза. А когда на столицу Амурской области опускается ночь, воздух остывает до 16-20 ниже нуля.

Во вторник и четверг возможен снегопад в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Температурный режим в дневные часы мало изменится - 7-10 градусов мороза. Да и с наступлением сумерек температура в столице островной области остается практически на прежнем уровне - минус 12-16.

В воскресенье ждут снегопада в МАГАДАНЕ. В дневное время температура доходит до 14-16 градусов мороза. Относительно терпимые для столицы Магаданской области на этой неделе и ночные температурные показатели - до 18-21 ниже нуля.

Чуть похолодало в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – дневная температура теперь не превышает 7-10 градусов мороза. Ночной температурный фон сохраняется в пределах минус 11-13. А снега на этой неделе в столице Камчатского края прогноз не обещает.

По данным Интернета.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: погода  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru