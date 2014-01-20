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Аварийное жилье в Южно-Курильском округе пересчитают до 1 февраля
Губернатор Сахалинской области потребовал от властей Южно-Курильского округа ускорить темпы ликвидации аварийного жилья в муниципалитете, пообещав областную поддержку.
17 января Александр Хорошавин посетил Южно-Курильский округ с рабочей поездкой, проинспектировав выполнение федеральной целевой программы развития Курильских островов, а также побывав на ряде социально значимых объектов. Глава региона провел рабочую встречу с представителями местной администрации и депутатского корпуса.
Осмотрев ряд новостроек, возведенных в Южно-Курильске в конце прошлого года, губернатор в целом положительно оценил их качество.
- По прошлому году в Южно-Курильске набраны хорошие темпы жилищного строительства, сдано около 7 тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд за последние годы, но не повод для самоуспокоения для местной администрации. Наоборот, по моему твердому убеждению, эти темпы необходимо не только сохранять, но и наращивать. Областные власти окажут в этом отношении как консультационную, так и финансовую поддержку, - сказал Александр Хорошавин.
Глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить решению первоочередной проблемы по ликвидации аварийного жилья в округе до 2017 года в соответствии с Указом Президента РФ. В этой связи губернатор поставил задачу перед местными властями подробным образом выверить данные по домам, находящимся в аварийном состоянии, и предоставить ему информацию до 1 февраля текущего года. Александр Хорошавин отметил, что также необходимо заняться подготовкой новых строительных площадок в районе с обеспечением их соответствующей инженерной инфраструктурой.
Незамедлительного решения, по словам губернатора, также требует и вопрос реконструкции системы теплоснабжения муниципалитета. По предварительным расчетам, работы обойдутся более чем в 1 млрд руб, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
- Надо без лишних проволочек заняться этим вопросом, прежде всего, на местном уровне. Формулируйте задачу перед проектировщиками и заказывайте проект, а областные власти окажут необходимую финансовую помощь, - сказал губернатор, обращаясь к представителям местной администрации и районным депутатам.
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