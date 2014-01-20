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Краевой резерв Камчатки в 2014 году пополнится имуществом на 20 млн рублей

20 Января 2014, 14:09 | Дальний Восток

Краевой резерв материальных средств на случай ЧС в 2014 году пополнится имуществом на 20 миллионов рублей. Об этом сообщил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

«Сегодня можно сказать, что краевой резерв сформирован практически на 100%, но мы продолжаем совершенствовать и обновлять запасы, которые могут стать необходимыми в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - сказал Сергей Хабаров.

По его словам, в этом году для краевого резерва будет закуплена третья модульная котельная мощностью до 1,1 МВт, стоимость которой составляет 6,5 миллионов рублей. Будут приобретены печи для отопления палаток взамен тех, которые были отправлены летом 2013 года в качестве гуманитарной помощи в затопленные Амурскую область и Еврейскую автономную область, тепловые генераторы, медицинское оборудование, медикаменты и др., пишет официальный сайт Правительства Камчатского края.

«Учитывая опыт чрезвычайных ситуаций, происходивших в 2013 году, принято решение закупить мощную мотопомпу для ликвидации последствий наводнений, способную откачивать до 2 тысяч кубометров воды в час, а также 4 тысячи квадратных метров стекла и 10 тысяч квадратных метров полиэтиленовой пленки для остекления и временного закрытия окон в зданиях», - отметил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: имущество  безопасность  наводнение  бюжжет  происшествия  Камчатка 



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