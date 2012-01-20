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Россиянам открыт безвизовый въезд на остров Гуам и в Содружество Северных Марианских островов
20 Января 2012, 19:33 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. С 15 января 2012 г. граждане РФ могут без виз посещать с туристическими или деловыми целями заморские территории США – остров Гуам и Содружество Северных Марианских островов. Россияне могут находиться на этих территориях без визы до 45 суток, сообщает Посольство США в РФ.
Безвизовое посещение распространяется только на указанные заморские территории США и не дает права на работу во время пребывания там.
В то время как это решение не связано напрямую с договором об облегчении визового режима между Россией и США, оно стало очередным свидетельством нашей непрекращающейся совместной работы по упрощению взаимных поездок и укреплению связей между двумя странами.
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