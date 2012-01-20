Полицейским с высшим образованием будут доплачивать до 50% оклада

В августе прошлого года Нургалиев отметил, что сотрудники МВД должны повышать уровень образования и юридическую грамотность для более успешного решения задач, поставленных перед полицией. По его словам, многие офицеры имеют техническое и даже медицинское образование, но не имеют юридического.

Согласно условиям, прописанным в документе, при которых сотрудник вправе рассчитывать на надбавку, в основные служебные обязанности сотрудника должно входить проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя.

В приказе перечислены должности, замещая которые можно претендовать на юридическую надбавку. Также названы начальники, имеющие право представлять своих подчиненных к таким надбавкам.

Например, министр внутренних дел назначает надбавку своим заместителям, статс-секретарю - заместителю министра и начальнику Следственного департамента МВД.

Приказы о надбавке для сотрудников управлений, отделов по районам, городам и другим муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям готовят соответствующие республиканские министры, начальники главных управлений, управлений МВД России по субъектам Российской Федерации.

Этим же приказом назначены дополнительные выплаты и другим категориям сотрудников органов внутренних дел. Однако размер этих выплат не указывается в документе.

В частности, надбавки положены тем, кто имеет допуск к взрывным и взрывотехническим работам, производит взрывотехнические или баллистические экспертизы, занимается обнаружением, идентификацией, изъятием, обезвреживанием или уничтожением взрывных устройств и взрывоопасных предметов.

Надбавка, согласно приказу, положена тем, кому присвоено почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации" или "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Причем, если у полицейского сразу несколько почетных званий, надбавка выплачивается по его выбору по одному основанию. Положены надбавки и сотрудникам, в должностные обязанности которых входит выполнение оперативно-служебных или боевых задач с использованием специального альпинистского снаряжения, специальных спусковых устройств и приспособлений.

Кроме того, дополнительные выплаты положены снайперам, обеспечивающим проведение так называемых специальных операций.

Президент РФ Дмитрий Медведев летом прошлого года подписал закон о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, согласно которому, в частности, с 1 января 2012 года будут кратно увеличены оклады полицейских, пишет РИА Новости.

