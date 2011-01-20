Образовательная перезагрузка

2010 год стал знаковым для системы образования Дальнего Востока. Здесь произошли поистине революционные изменения, которые уже в скором времени должны не только поднять образование на новый уровень, но и дать реальный эффект в экономике региона, ускорив его инновационное развитие. Локомотивом этого движения должен стать Дальневосточный федеральный университет, который создается во Владивостоке. Проект создания ДВФУ уникален не только по своим масштабам. Внимание центра именно к этому проекту было еще раз подчеркнуто назначением ректора – если все остальные федеральные университеты получили первых руководителей из числа региональных лидеров, то ректором Дальневосточного федерального университета стал заместитель министра образования России. Каким будет новый университет? За счет чего ожидается прорыв? С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации столь масштабного проекта? Эти и другие вопросы «ДК» адресовал ректору ДВФУ Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ.

– Владимир Владимирович, сегодня одна из самых больных тем для Дальнего Востока – это отток успешных людей в центральные регионы России. Вы продемонстрировали обратный пример. Что стало основным мотивом при принятии решения о переезде во Владивосток?

– Интересный проект. Это, наверное, единственная мотивация, которая двигала мной при принятии решения. В жизни проект такого масштаба можно реализовать лишь однажды – в России подобных проектов не было последние 20-30 лет. Тем более что ключи от нового кампуса ректору вручат президенты 30 стран. Это вообще уникальный случай, который вряд ли когда-нибудь повторится… Но если говорить серьезно, то больше всего меня прельстил объем работы. Я давно хотел реализовать крупный региональный проект. Во время работы в МИСиС мы строили опытно-промышленную обогатительную фабрику в Забайкальском крае. И я посвятил этому проекту определенную часть своей жизни. Сейчас вспоминаю его с большим удовольствием, и даже с некоторой ностальгией. Для меня региональный проект – это такой личный драйв, если хотите. Многие удивляются, что с должности замминистра я добровольно уехал во Владивосток. На самом деле у каждого человека есть разные периоды в жизни. Я не рассчитывал всю жизнь быть чиновником. Чередовать виды деятельности – полезно, это залог дальнейшего развития.

– Ваши близкие поддержали это решение?

– Да, конечно. Я бы не поехал, если бы не поддержали. Первый разговор состоялся с супругой и с сыном – их мнением я дорожу, и их поддержка для меня была очень важна. Поддержали меня и мои ближайшие сподвижники. Это Игорь ВАТУЛИН и Андрей АКСЕНОВ, которые тоже в конечном счете стали проректорами ДВФУ.

– Ваши личные впечатления от Владивостока? В центре России у приморской столицы не слишком хороший имидж.

– Владивосток – город достаточно комфортный для жизни. Я живу в пригороде Владивостока, в 40 метрах от моря. С учетом того, что у меня супруга рисует, нам это очень нравится. Что касается бытовых условий, они нормальные. Хотя у меня, честно говоря, нет времени обращать на это внимание – я на работе с утра и до вечера.

Владивосток в моем понимании абсолютно не провинциальный город. Это своего рода морская столица. И люди здесь не считают себя провинциалами. Это хорошо. Мне это нравится.

– Концепция создания университета не раз претерпевала изменения. Насколько тяжело рождался ее последний вариант, и окончателен ли он?

– В результате мозгового штурма, в котором приняла участие образовательная и научная элита Приморья, мы прописали конкретные шаги, которые позволят осуществить прорыв. Это и есть программа развития ДВФУ. Больше всего споров было вокруг приоритетных направлений развития. Понятно – каждый считает именно свое направление наиболее важным. Но мы все-таки сумели отстоять свою основную позицию: приоритетов не должно быть много, они должны опираться на тот задел, который есть, вытекать из инвестпроектов, реализуемых на российском Дальнем Востоке, и вписываться в логику развития АТР. Исходя из этого, мы определили 6 приоритетов – Ресурсы Мирового океана, Энергоресурсы и энергосберегающие технологии, Индустрия наносистем и наноматериалов, Транспортно-логистический комплекс, Экономическое, технологическое, культурное взаимодействие со странами АТР и Биолого-медицинские технологии. Отсутствие тех или иных направлений подготовки или научных школ в приоритетах вовсе не означает, что мы их вдруг закрыли. Мы ничего закрывать не будем, ко всему будем относиться очень бережно. Но концентрироваться будем на тех приоритетах, которые определили. И успешность реализации того или иного приоритета мы будет оценивать по тому, насколько этому направлению удается коммерциализировать свои разработки.

– То есть университет должен зарабатывать?

– Программа развития построена по ярко выраженному инвестиционному принципу. Те инвестиции, которые государство вкладывает в университет, должны запустить генерацию новых денежных потоков и по окончании финансирования из федерального бюджета в 2014 году мы уже должны научиться зарабатывать сами. За счет чего мы планируем это сделать? В первую очередь, за счет иностранных студентов, работы start-up, НИОКР, дополнительного профессионального образования. Это основные источники генерации денежных потоков.

– Проект создания федерального университета предполагает объединение нескольких вузов – ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ и УГПИ. Это процесс очень сложный. Насколько люди готовы к взаимодействию?

– Я доволен коллективами тех вузов, которые входят в ДВФУ. Люди разные – одним нравятся изменения, которые происходят, другие относятся к ним с опаской. Но это нормальное явление. Я, как руководитель, этого не боюсь. Я считаю, что с людьми надо больше общаться, объяснять происходящие изменения, убеждать... Что я и делаю, ведь ничто не заменяет общение первого лица с коллективом. В конечном счете все, что мы делаем, нацелено, прежде всего, на людей, на развитие человеческого капитала.

– Как вы планируете его развивать?

– Главный приоритет развития ДВФУ – это инвестиции в людей. В течение трех лет мы должны достичь в вузе реального двуязычия (60% преподавателей должны свободно владеть английским языком). Кроме этого, планируется отправлять преподавателей в длительные стажировки за границу в лучшие университеты мира. Не менее важным является и тот факт, что новый кампус позволит каждому преподавателю оборудовать нормальное рабочее место и внедрить модель «преподаватель полного дня». Не может хороший вуз состояться и без талантливых студентов. В этом смысле мы будем использовать разные, в том числе нетрадиционные, способы привлечения талантов. Например, особенно успешным студентам будем платить повышенную стипендию. Также мы намерены компенсировать стоимость билета до Владивостока абитуриентам с высокими баллами по ЕГЭ.

– В федеральный университет вливаются вузы разной направленности. Помимо столпов дальневосточного образования (ДВГУ И ДВГТУ), в его состав войдут и специализированные вузы. Смогут ли они занять в новой структуре достойное место?

– Я много раз говорил, что федеральный университет создается на базе сильных вузов. Каждый из четырех вузов силен в своем направлении. Костяк составляют ДВГУ и ДВГТУ, но на ТГЭУ, например, мы возлагаем большие надежды в плане маркетингового обеспечения проектов. Ведь одна из слабых сторон проектов, которые сегодня есть и в университетах, и в академии наук, – это слабая маркетинговая проработка инновационных проектов. И в этом смысле я уверен, что коллектив ТГЭУ, который вольется в федеральный университет, сможет продвинуть это направление на достойную высоту. Достаточно сильный профессорско-преподавательский состав и в УГПИ. Но с педобразованием у нас в целом по стране не все благополучно. Поэтому мы будем всячески поддерживать этот коллектив, чтобы вывести педагогическое образование в ДВФУ на новый уровень.

– При вузах Владивостока сегодня существуют учреждения НПО, СПО, школы и даже детские сады. В состав федерального университета также будут входить все уровни образования?

– Не считаю это правильным. На качество образования в школе нужно влиять посредством повышения качества педагогического образования. Вуз же, по моему глубокому убеждению, должен заниматься программами высшего профессионального образования. Я уже не говорю о том, что мы позиционируем федеральный университет как вуз инновационный, развивающий регион, а наука не может развиваться в школе, НПО или СПО. Поэтому все усилия будут сосредоточены на высшей школе. Как будем поступать с теми подразделениями, которые существуют, покажет время. Резких шагов делать не будем. Но оставим, видимо, только то, что имеет абсолютно точную, понятную связку с тем предназначением, ради которого создавался Дальневосточный федеральный университет. Например, откроем школу интернатного типа для одаренных детей.

– Высшая школа в Приморье довольно тесно связана с академическими институтами. Эту традицию будете продолжать?

– Мы работаем в теснейшем контакте с ДВО РАН. И интеграция настолько серьезная, что мы вполне можем конкурировать с Новосибирским Академгородком по тем реальным проектам, которые совместно выполняются. Сотрудничество не только продолжится, оно усилится. Многие Школы, которые создаются в ДВФУ, возглавят видные ученые ДВО РАН.

– С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации проекта?

– Основные трудности – организационные. Слить 4 вуза – это довольно сложная организационная задача. Мы сейчас этим занимаемся. Еще одна трудность, которую мы хотим преодолеть, – это излишняя раздробленность структуры в действующих университетах. Огромное количество подразделений не способствует хорошей управляемости. В ДВФУ будут крупные структуры, которые мы называем Школами. Кроме того, будем укрупнять кафедры, и никакой трагедии я в этом не вижу.

– Но этот процесс может быть довольно болезненным – в каждом университете есть свои яркие личности. Возможно ли их объединить и без потерь вписать в новую структуру?

– Избежать неприятных ситуаций можно только одним способом – достижением консенсуса. Когда за один стол садятся люди и договариваются. Других способов я просто не знаю. Это точно нельзя сделать административным путем, потому что в академической среде это абсолютно неэффективно. Болезненные моменты, наверное, будут. Но вопрос в том, насколько люди понимают необходимость изменений. За два месяца работы у меня сложилось очень позитивное мнение о коллективе объединяемых вузов. Здесь люди адекватно понимают те задачи, которые стоят перед ними. И меня это радует. Что касается ярких личностей – наверное, было бы неправильно, если бы мы кого-то лишились.

– Создание федерального университета – проект сложный и многоступенчатый. Какие задачи считаете для себя приоритетными на сегодняшний день?

– У нас на сегодняшний день два приоритета. Первый – это создание механизма управления программой развития. Здесь мы, скорее всего, применим сетевую структуру управления.

Вторая задача – чрезвычайно важная – это организационные изменения. До 1 февраля должны выйти на юридическое объединение и объявить новую структуру университета. То есть создать Школы, о которых мы говорили. С 1 сентября у нас произойдет изменение модели распределения полномочий вместе с распределением финансовых ресурсов. Одновременно мы намерены поменять систему мотивации персонала. Она будет разработана на уровне всего университета, но конкретное применение должна найти в школах.

Сегодня с нами работают консультанты, которые помогают нам выстраивать новые бизнес-процессы. Итогом их работы должны стать регламенты, инструкции, конкретные локальные нормативные акты, которые позволят довольно большому количеству людей правильно понимать происходящие процессы. Это чрезвычайно важно.

– Учитываете ли вы в своей работе зарубежный опыт создания университетов мирового уровня, практику, которая сложилась при формировании федеральных университетов в других регионах. Или у ДВФУ свой путь?

– У меня очень простая, прагматичная позиция – не изобретать велосипед, а покупать готовые технологические решения и внедрять. Если говорить в общем, то мы хотим создать российский университет, но по хорошей западной модели. Есть примеры отработанные, опробованные временем, которые можно и нужно внедрять.

– Не так давно Приморье посетил Анатолий ЧУБАЙС, которому были представлены в том числе и университетские проекты. Договорились о сотрудничестве с госкорпорацией?

– Мы будем сотрудничать постоянно, на системной основе. На 2011 год составлен конкретный план, который включает в себя три крупных составляющих.

Первая – это подготовка конкурсной заявки на создание наноцентра и центра трансфера технологий. Эту заявку будем готовить вместе с ДВО РАН. Что касается второй части взаимодействия – это те проекты, которые уже на выходе. Роснанотех готов рассматривать возможность их инвестирования. Третье направление связано с образовательными программами – мы планируем создать кафедру инновационного менеджмента. Ведь одна из больших проблем в деле продвижения проектов состоит в том, что у нас нет или очень мало инновационных менеджеров. Не большой секрет открою, если скажу, что у нас и бизнес не очень предрасположен к инновациям. У нас не существует интерфейса между учеными и бизнесом. Всегда говорят о том, что ученые должны этот интерфейс выстраивать. Но бизнес тоже должен двигаться в этом направлении, он должен быть восприимчив к инновациям. А этого пока нет. Будем над этим работать.

Но сотрудничество с Роснано – это не единственный проект. Российские компании с государственным участием верстают планы инновационного развития. Мы отправили свои предложения по развитию приоритетных направлений в 22 компании. Так что эта работа идет очень активно.

– Вуз, как правило, это не только образовательный, но и культурный центр, объединяющий интеллектуальную элиту. При создании ДВФУ будут учитываться культурные традиции входящих в его состав вузов, их творческий потенциал?

– Эти традиции я намерен максимально сохранить. Тем более что в новом кампусе у нас появляются творческие площадки, которые позволят развивать эти направления.

– Каким вы видите университет через 10 лет?

– Я вижу его местом, где людям – и студентам, и преподавателям – интересно. Местом, которое после окончания вуза студенты будут вспоминать всю жизнь. Местом, где будут рождаться новые технологии, новые решения. Здесь можно будет заняться спортом, а кто-то найдет здесь свою вторую половинку. И, конечно, это будет вуз, который займет достойное место среди университетов мирового уровня.

Владимир Владимирович Миклушевский родился 15 сентября 1967 года в Свердловске. Окончил с отличием Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург» (1990 г.). В 2002-2003 годах прошёл профессиональную переподготовку по программе «Директор по экономике и финансам» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 1990-1993 гг. обучался в аспирантуре МИСиС. В 1993 г. поступил на работу в МИСиС на кафедру редких металлов и порошковой металлургии, где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 г. назначен начальником планово-экономического управления МИСиС, в 2004 г. – проректором по экономике и финансам, а в апреле 2007 г. – первым проректором МИСиС. С сентября 2007 года – директор Департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Минобрнауки России, с 1 сентября 2008 г. – заместитель министра образования и науки РФ. 19 октября 2010 г. назначен ректором Дальневосточного федерального университета. Доктор технических наук. Женат, имеет сына.