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Путин: На Дальнем Востоке была природная аномалия
Недавнее наводнение на Дальнем Востоке носило, без сомнения, природный характера, заявил в четверг в ходе Большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир ПУТИН.
"То, что это была природная аномалия, здесь нет никаких сомнений. Можно говорить о качестве работы гидроэнергетиков. Вовремя - не вовремя, но на сегодняшний день ни у одного эксперта, который проверял, нет серьезных претензий к гидроэнергетикам, а у нас проверки шли и по линии прокуратуры, Следственного комитета, на экспертном уровне. Всегда можно поспорить. Как вы знаете, я приезжал на Дальний Восток, мы говорили об этом. Некоторые считают, и небезосновательно, что если бы они произвели какие-то действия, от которых как бы было лучше, наоборот, было бы еще хуже. Поэтому в целом они действовали вполне профессионально. Без всяких сомнений, это необычное явление природы. Но что точно совершенно, это то, что мы будем развивать энергетику, в том числе гидроэнергетику на Дальнем Востоке", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что значительная часть электроэнергии может продаваться на экспорт, так как внутреннего потребителя в регионе пока нет.
"Нам нужно синхронизировать внутреннее потребление энергии и рост генерации вместе с сетями. Это сложная и многоплановая работа. Просто построить дополнительные гидросооружения, которые вполне могут быть востребованы и будут востребованы, недостаточно. Повторяю еще раз: нужны сети и потребители", - сказал президент.
За два президентских срока (2000-2008 годы) Владимир Путин провел восемь больших пресс-конференций. Девятое подобное мероприятие проводится в Центре международной торговли в Москве 19 декабря. На пресс-конференцию аккредитовано свыше 1300 российских и иностранных журналистов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Однозначно, в наводнениях этого года ГЭСы ни при чем. Лично была на двух и знаю ситуацию, топило не из-зи подстанций.