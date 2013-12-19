Cоинвестора игровой зоны в Приморье оставили под арестом еще минимум на 1,5 месяца

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг продлил срок содержания под стражей члена совета директоров группы компаний Dalta, главы ООО "Первая игровая компания Востока" Олега ДРОЗДОВА до 3 февраля 2014 года.

Срок продлен по ходатайству следователя УФСБ по Приморью.

Ранее адвокат предпринимателя Сергей БОНДАРЬ сообщил, что иностранные партнеры из АТР готовы были внести залог за Дроздова в размере 367 млн рублей, однако его супруга Марина ЛОМАКИНА отказалась от этого предложения, посчитав, что это может быть неправильно истолковано, как признание вины. Речь идет о бизнесменах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег Дроздов не признает вины.

Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября по решению суда фигурант был взят под стражу.

Дроздову инкриминируются злоупотребления при строительстве объектов саммита АТЭС, в частности полигона ТБО.

В то же время защита не исключает, что уголовное дело может быть косвенно связано с реализацией проекта игорной зоны "Приморье".

ООО "Первая игровая компания Востока" выступило партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке

Пресс-служба УФСБ по Приморью в начале ноября сообщила, что Олег Дроздов подозревается еще в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.