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Cоинвестора игровой зоны в Приморье оставили под арестом еще минимум на 1,5 месяца
Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг продлил срок содержания под стражей члена совета директоров группы компаний Dalta, главы ООО "Первая игровая компания Востока" Олега ДРОЗДОВА до 3 февраля 2014 года.
Срок продлен по ходатайству следователя УФСБ по Приморью.
Ранее адвокат предпринимателя Сергей БОНДАРЬ сообщил, что иностранные партнеры из АТР готовы были внести залог за Дроздова в размере 367 млн рублей, однако его супруга Марина ЛОМАКИНА отказалась от этого предложения, посчитав, что это может быть неправильно истолковано, как признание вины. Речь идет о бизнесменах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Олег Дроздов не признает вины.
Уголовное дело в отношении Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В рамках дела ему предъявлены обвинения. 25 октября по решению суда фигурант был взят под стражу.
Дроздову инкриминируются злоупотребления при строительстве объектов саммита АТЭС, в частности полигона ТБО.
В то же время защита не исключает, что уголовное дело может быть косвенно связано с реализацией проекта игорной зоны "Приморье".
ООО "Первая игровая компания Востока" выступило партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке
Пресс-служба УФСБ по Приморью в начале ноября сообщила, что Олег Дроздов подозревается еще в ряде преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Глава ООО "Первая игровая компания Востока"- Марина Ломакина.