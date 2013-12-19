На Чукотке упрощен порядок получения субсидий на оплату жилья

Прокуратура Чукотского автономного округа провела проверку исполнения федерального законодательства при издании органами власти нормативных правовых актов.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, вопреки требованиям закона административным регламентом департамента социальной политики округа по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на заявителей возложена обязанность по представлению в уполномоченный орган документов, получение которых законодательством предусмотрено в порядке межведомственного взаимодействия.

В соответствии с законом для получения указанной субсидии граждане не обязаны лично представлять такие документы и их копии, как содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, и ряд других.

В целях устранения нарушений закона и защиты прав граждан прокурор округа принес протест на противоречащие положения административного регламента. Протест удовлетворен, органом исполнительной власти округа подготовлен соответствующий проект нормативного правового акта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.