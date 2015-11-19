В Республике Саха (Якутия) идет работа над новым законом "О стратегическом планировании"

Необходимость принятия стратегий развития на уровне субъектов Федерации обусловлена требованиями федерального законодательства. Но для Якутии тема стратегического планирования не нова: здесь, как нигде на Дальнем Востоке, этим вопросам уже многие годы уделяется особое внимание, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, что должен привнести новый закон в социально-экономическое развитие республики, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор ФЕДОРОВ.

- Республика Саха (Якутия) одним из первых регионов приняла долгосрочный документ планирования, одобренный на уровне правительства Российской Федерации, - Схему-2020, в числе первых перешла на программно-целевой бюджет. Именно благодаря планомерной реализации Схемы-2020 развитие Якутии в последние годы характеризуется реальным ростом основных макроэкономических показателей: валового регионального продукта, объемов промышленного производства, строительства, транспорта, связи, торговли и услуг, инвестиций в основной капитал, внешнеторгового оборота.

Однако в республике пока нет комплексного документа - долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), которая охватывала бы все сферы, была основана на долгосрочном прогнозе социально-экономического развития и долгосрочном бюджетном прогнозе.

Соответственно, наши государственные программы не привязаны к основному документу целеполагания и, по сути, на сегодняшний день являются больше документами, направленными на освоение бюджетных денег, а не на достижение стратегических целей и задач.

Новый закон «О стратегическом планировании» имеет чрезвычайно важное значение для республики. При его реализации будет упорядочена вся система стратегического планирования, все документы, касающиеся вопросов развития, будут взаимоувязаны на всех уровнях.

Впервые мы будем утверждать прогноз социально-экономического развития и бюджетный прогноз на долгосрочный период.

Соответственно, новая Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период будет уже основана на принципе ресурсообеспеченности, в соответствии с ней будет определен новый перечень государственных программ.

Уверен, что стратегическое планирование позволит на порядок повысить эффективность бюджетных расходов. Будут разработаны новые государственные программы, направленные на достижение основных целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). В них не будет мероприятий, которые не отвечают достижению целей Стратегии.

То же касается муниципального стратегического планирования.

- Какой смысл вы вкладываете в понятие эффективности государственного планирования и как законопроект будет влиять на этот процесс? Не станет ли он формальным ответом на запрос федерального центра?

- Эффективность государственного планирования - это прежде всего достижение стратегических целей и решение задач при оптимальных затратах. Принятие закона о стратегическом планировании - решение назревшее. Такая работа идет во многих субъектах Российской Федерации, мы тут не исключение. В итоге из этих документов, нацеленных на долгосрочное развитие регионов, будет складываться система долгосрочного стратегического планирования на федеральном уровне. Есть общие цели, есть механизмы их достижения, есть программы развития. Все должно работать как один механизм.

Так что наш законопроект не является просто ответом на требования 172-ФЗ. В интересах республики в возможно короткие сроки выработать и внедрить систему стратегического планирования - не формально, а как можно более качественно. Это станет основой конкурентоспособности нашего региона.

- Как в соответствии с законом будут увязаны системы стратегического, территориального и бюджетного планирования?

- Возможно, стратегическое планирование напомнит кому-то Госплан, ведь все документы должны соответствовать целям и задачам Федерации, должны быть зарегистрированы в федеральном реестре. Но нельзя сказать, что в нынешнем виде система настроена на централизацию власти. Наоборот, она дает регионам и муниципалитетам возможность самим планировать развитие своей территории на долгосрочную перспективу.

Соответствие целей и задач региональных документов целям и задачам федеральных вовсе не говорит о том, что должны быть отштампованы одинаковые стратегии. Это позволяет территориям на основе своих региональных особенностей, опираясь на свои сильные стороны, сконцентрироваться на достижении конкретных целей и решении задач. Например, стратегии регионов с рекреационным потенциалом, богатым историческим наследием могут быть больше ориентированы на развитие туризма, стратегии регионов с благоприятным климатом, плодородной почвой - на ведение сельского хозяйства и т. д.

- Насколько возможны сегодня долгосрочные сценарии развития? Обеспечивает ли проект закона гибкость при стратегическом планировании?

- Действительно, учитывая нынешнюю ситуацию, федеральный бюджет будет принят на однолетний период. Отсюда резонно возникает вопрос: возможно ли сейчас планировать на долгосрочную перспективу? Я думаю, что решение однолетнего бюджета - это тактическое решение.

Стратегическое планирование необходимо, чтобы учесть возможные риски и угрозы. Для этого нужно разрабатывать долгосрочные сценарии, которые позволят заранее выстроить основу будущего развития.

Проект закона, безусловно, обеспечит гибкость: он позволит связать документы стратегического планирования, которые сейчас представляют собой разрозненный набор не согласующихся документов. В будущем они будут собираться, как конструктор, в четкую и понятную структуру.

- Мы говорим о том, что сегодня ключевым условием развития становится конкурентоспособность территории. Какова здесь роль стратегического планирования?

- Именно хорошо обоснованное комплексное стратегическое планирование является основой конкурентоспособности любого региона и нашей республики тоже. От того, какой путь мы выберем в стратегии, как быстро мы ее начнем реализовывать, будет напрямую зависеть наша конкурентоспособность.

Ситуация со стратегическим планированием в стране выглядит сейчас таким образом: многие субъекты уже приняли свои законы, некоторые регионы (Санкт-Петербург, Калужская и Томская области, Татарстан), не дожидаясь федеральных методических рекомендаций, уже разработали полный пакет стратегических документов.

Если мы будем ждать федералов, которые намерены сдвинуть сроки разработки федеральной стратегии еще на год (то есть она будет принята к 2018 году), можем упустить время. Необходимо уже сейчас самостоятельно начинать разработку документов. Именно поэтому важно своевременное законодательное обеспечение.

- Какие проекты нормативно-правовых актов планируется разработать в республике в связи с принятием закона «О стратегическом планировании»?

- Проект закона республики о стратегическом планировании будет являться нормативной основой для создания ряда ключевых документов, формирующих государственную политику на долгосрочную перспективу.

К таким документам относятся Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), документы стратегического планирования, прогноз социально-экономического развития, бюджетный прогноз Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период и т. д.

- Сегодня регионы, работающие над проектами своих законов о стратегическом планировании, столкнулись с тем, что на уровне федерального законодательства на эту тему есть ряд противоречий. Это касается ряда положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов в Российской Федерации» (№ 184-ФЗ) и самого закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (№ 172-ФЗ). Как, по вашему мнению, должен решаться этот вопрос?

- Я думаю, что федеральный закон №184-ФЗ, принятый еще в 1999 году, необходимо привести в соответствие с федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Это очевидно. И необходимо сделать это как можно быстрее, поскольку существующие противоречия тормозят законотворческую деятельность на региональном уровне. Так, в ходе подготовки к первому чтению законопроекта «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» к документу поступили замечания.

В Федеральном законе № 184-ФЗ говорится о том, что программы социально-экономического развития субъекта, представленные высшим должностным лицом территории, утверждаются региональным законом.

В свою очередь, в Федеральном законе № 172-ФЗ установлено, что стратегия социально-экономического развития субъекта утверждается законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта либо высшим исполнительным органом государственной власти субъекта.

В 184-ФЗ речь идет о программе социально-экономического развития субъекта, а в другом федеральном законе 172-ФЗ - о стратегии социально-экономического развития субъекта.

Иными словами, документ, который в виде закона должен утверждать парламент и который называется «программой социально-экономического развития субъекта Российской Федерации», теперь должен быть заменен новым документом «стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации».

Полагаю, что необходимо установить единый понятийный аппарат и привести федеральные и региональные законодательные акты в соответствие с новой системой терминологии, введенной Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Чем скорее мы это сделаем, тем быстрее сможем принять важнейший для будущего региона закон о стратегическом планировании республики.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год.