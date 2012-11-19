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Прогноз погоды: Проказам матушки-зимы не очень-то и рады мы...

19 Ноября 2012, 20:57 | Дальний Восток

Грех обижаться на природу – по крайней мере зима нынче в Приморье пришла поздновато по всем меркам. И все-таки пришла как обычно раньше своих календарных сроков. Очередной циклон из Китая вызвал довольно значительные осадки в виде мокрого снега в южных районах нашего края. Ожидается еще и усиление ветра, и гололед – словом, все по-зимнему.

Во вторник и четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается снег. Что касается температурного фона, то днем он не превысит 1-3 градусов мороза. Да и с наступлением сумерек воздух в столице Приморья теплее не становится – до 5-8 ниже нуля.

Пришла зима и в ХАБАРОВСК. И если снега в ближайшие дни в столице соседнего края не предвидится, то морозы уже вовсю крепчают. Днем температура выше минус 10-13 уже не поднимается. По ночам она становится еще ниже – до 14-17 градусов мороза.

Не ожидается на этой неделе осадков в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. А вот температура здесь заметно понизилась. Даже днем мороз доходит до 7-12 ниже нуля. Еще холодней в столице Амурской области после захода солнца – до минус 17-20!

В пятницу может выпасть снег в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Дневная температура здесь колеблется в пределах 2-4 градусов мороза. В темное время суток в столице островной области холодает уже до минус 6-10.

Всю нынешнюю неделю, буквально каждый день, возможен снег в МАГАДАНЕ. Зато при этом чуть подрастет температура. Так, днем на термометре столбик ниже отметок 5-10 градусов мороза в ближайшие пять-шесть дней не опустится. Да и ночью стало чуточку теплее – минус 11-16.

Удивляет дневная температура в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ – она может меняться от минус 1 до плюс 3. В среду и четверг в городе выпадет снег. Когда же на на столицу Камчатского края опускается ночь, воздух остывает до 3-6 градусов мороза.

Прогноз составлен по данным сети Интернет.

Автор: По материалам сети Интернет
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