Школа, которую мы выбираем

Консалтинговое Агентство IMCommunications и газета «Золотой Рог» продолжает проект «Наш город», посвященный различным аспектам жизни города глазами жителей из разных социальных групп накануне саммита АТЭС-2012. В третьей волне мониторинга (сентябрь 2010 г.) в качестве респондентов были опрошены 350 родителей учеников с 1-го по 11-й класс школ Владивостока.

1 сентября за школьные парты столицы Приморья сели более 5000 первоклассников. И перед каждым родителем стоял нелегкий выбор, в какое учебное заведение отдать своего ребенка. Возникает этот вопрос и перед теми, чьи дети уже окончили начальную школу или сдали свою первую ГИА (Государственная итоговая аттестация) в 9-м классе. Каковы же же основные факторы, которые влияют на выбор учебного заведения?