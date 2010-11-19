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Школа, которую мы выбираем
Консалтинговое Агентство IMCommunications и газета «Золотой Рог» продолжает проект «Наш город», посвященный различным аспектам жизни города глазами жителей из разных социальных групп накануне саммита АТЭС-2012. В третьей волне мониторинга (сентябрь 2010 г.) в качестве респондентов были опрошены 350 родителей учеников с 1-го по 11-й класс школ Владивостока.
1 сентября за школьные парты столицы Приморья сели более 5000 первоклассников. И перед каждым родителем стоял нелегкий выбор, в какое учебное заведение отдать своего ребенка. Возникает этот вопрос и перед теми, чьи дети уже окончили начальную школу или сдали свою первую ГИА (Государственная итоговая аттестация) в 9-м классе. Каковы же же основные факторы, которые влияют на выбор учебного заведения?
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