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Город моей судьбы
19 Ноября 2010, 07:42 | Дальний Восток
В августе дальневосточная деловая газета «Золотой Рог» и консалтинговое агентство IMCommunications начали проект «Наш город», посвященный различным аспектам жизни Владивостока глазами представителей среднего класса. Четвертый опрос был посвящен исследованию жизненных планов самих респондентов - жить здесь или уехать.
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