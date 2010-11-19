Город моей судьбы

В августе дальневосточная деловая газета «Золотой Рог» и консалтинговое агентство IMCommunications начали проект «Наш город», посвященный различным аспектам жизни Владивостока глазами представителей среднего класса. Четвертый опрос был посвящен исследованию жизненных планов самих респондентов - жить здесь или уехать.