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Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
Инициатива главы Приморья Олега Кожемяко нашла весомую поддержку
Подготовить доклад главе государства о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток к 1 декабря поручил зампредседателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приморье.
В совещании приняли участие врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, представители Министерств экономического развития, культуры, а также по развитию Дальнего Востока, представители Российской академии наук.
Олег Кожемяко обозначил выгодные позиции в случае переноса столицы ДФО во Владивосток, в первую очередь для жителей Приморья.
«Это новые высококвалифицированные рабочие места, а значит и перспектива для карьерного «лифта» молодежи, возможность управлять дальневосточными предприятиями. Здесь сосредоточим административный, судебный, банковский и другие центры, федеральные территориальные органы власти. Это позволит оперативно принимать решения и развиваться краю быстрее», – заявил он.
Олег Кожемяко добавил, что программы во всех значимых сферах жизни – медицине, спорте и образовании – будут усовершенствованы.
«Мы сможем подтянуть социальную сферу, что, безусловно, положительно отразится на качестве жизни людей. Большие задачи в здравоохранении и образовании. Необходимо построить более 400 новых объектов, более 600 – капитально отремонтировать, привести в надлежащее состояние дороги», – подчеркнул он.
По мнению Олега Кожемяко, новый статус требует «сохранять лицо», поэтому Владивосток теперь всегда будет чистым, нарядным и ухоженным.
Юрий Трутнев поручил в максимально короткий срок – до 1 декабря – подготовить доклад по переносу столицы Дальнего Востока во Владивосток Президенту России Владимиру Путину.
По данной теме уже высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы знаете, сначала все-таки должна более четко сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы. С другой стороны, есть иные точки зрения, но опять же, вы знаете, что эта дискуссия давно ведется», - цитирует Пескова РИА «Новости».
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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