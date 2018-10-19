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Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России

19 Октября 2018, 09:02 | Дальний Восток

Инициатива главы Приморья Олега Кожемяко нашла весомую поддержку

Подготовить доклад главе государства о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток к 1 декабря поручил зампредседателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приморье.

В совещании приняли участие врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, представители Министерств экономического развития, культуры, а также по развитию Дальнего Востока, представители Российской академии наук.

Олег Кожемяко обозначил выгодные позиции в случае переноса столицы ДФО во Владивосток, в первую очередь для жителей Приморья.

«Это новые высококвалифицированные рабочие места, а значит и перспектива для карьерного «лифта» молодежи, возможность управлять дальневосточными предприятиями. Здесь сосредоточим административный, судебный, банковский и другие центры, федеральные территориальные органы власти. Это позволит оперативно принимать решения и развиваться краю быстрее», – заявил он.

Олег Кожемяко добавил, что программы во всех значимых сферах жизни – медицине, спорте и образовании – будут усовершенствованы.

«Мы сможем подтянуть социальную сферу, что, безусловно, положительно отразится на качестве жизни людей. Большие задачи в здравоохранении и образовании. Необходимо построить более 400 новых объектов, более 600 – капитально отремонтировать, привести в надлежащее состояние дороги», – подчеркнул он.

По мнению Олега Кожемяко, новый статус требует «сохранять лицо», поэтому Владивосток теперь всегда будет чистым, нарядным и ухоженным.

Юрий Трутнев поручил в максимально короткий срок – до 1 декабря – подготовить доклад по переносу столицы Дальнего Востока во Владивосток Президенту России Владимиру Путину.

По данной теме уже высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Вы знаете, сначала все-таки должна более четко сформулирована позиция на местах в самом регионе. Очевидно, что существует много факторов, которые делают весьма вероятной такую инициативу и говорят в пользу этой инициативы. С другой стороны, есть иные точки зрения, но опять же, вы знаете, что эта дискуссия давно ведется», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  президент  песков  столица  перенос  трунтев  Путин  город  ДФО 



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