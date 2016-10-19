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Спорные Курильские острова могут поделить пополам

19 Октября 2016, 16:13 | Дальний Восток

В Токио изучают возможность заключения с Россией мирного договора на условиях передачи Японии двух, а не четырех Курильских островов, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их словам, сейчас Токио формирует новую переговорную позицию, предполагающую передачу Японии острова Шикотан и необитаемой гряды (ее также называют островом) Хабомаи. «Россия считает, что воевала с Японией во имя справедливости и достойно приобрела четыре острова», - цитирует ТАСС слова собеседника Kyodo в правительстве Японии. «Страна-победитель никогда не меняет свои взгляды на историю», - отметил он.

Публично Токио настаивает, чтобы в тексте мирного договора говорилось не о «передаче», а о «возвращении» и не двух, а четырех островов, включая Кунашир и Итуруп, однако «новый поход» допускает обратное. Обсуждаемая в правительстве концепция предполагает, что судьба Кунашира и Итурупа будет решаться уже после заключения мира.

Kyodo отмечает, что инициатором нового подхода был премьер-министр Синдзо Абэ, который в конце сентября изложил свое видение министру иностранных дел Фумио Кисиде. Японское правительство сформулирует переговорную позицию для России после того, как изучит общественную реакцию на свои инициативы.

Первым о формуле передаче Японии двух островов в конце сентября сообщила газета Yomiuri. Затем Nikkei писала о возможности введения совместной российско-японской администрации в южной части Курил в качестве шага к заключению мирного договора.МИД последовательно опровергал все эти сообщения и указывал, что Токио претендует на четыре острова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спорные острова  Путин  шикотан  Итуруп  Курилы  Япония  абэ  хабомаи 



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