Студенты уверены, что качество платного образования не отличается от бесплатного

Большинство российских студентов уверены, что платное образование в стране ничем не лучше бюджетного. Так, в частности, 66% опрошенных студентов, обучающихся на коммерческой основе, отметили, что платное образование не отличается от бесплатного.

Такие данные приводит портал Career.ru на основе проведенного всероссийского интернет-опроса.

Кроме того, по данным исследования, 34% учащихся бюджетных отделений также отметили , что коммерческое образование в России качеством не отличается.

И только 20% опрошенных студентов уверены, что качество платного образования хуже бюджетного.