Дальневосточникам пора переключиться с японских автосвалок на туристические маршруты

Выбираем новые маршруты

Нагано. Ассоциативный ряд готов – горы, снег, лыжи. А вот и нет. Горы, они и летом прекрасны, а осенью, в ярких красках, так просятся на съемку. Но именно Зимняя олимпиада 1998 года сделала этот японский город знаменитым.

Та олимпиада оставила россиянам немало разочарований. Тогда еще не было лидера нации, вслед за которым горные лыжи стали фетишом для элиты и бомонда. Это сегодня мало-мальски состоятельный россиянин считает делом престижа побывать на лыжном курорте. И верх мечтаний - Швейцария. Между тем у дальневосточников есть под боком другие Альпы – Северные.

Лучше гор может быть только Хакуба

Кабинка фуникулера, покачиваясь на ветру, ползла к вершине горы Меко. Остается справа отель «Akakura Kanko», знаменитый далеко за пределами Японии. Здесь в 1937 году появился первый в Японии лыжный курорт. Внизу вьется змейкой среди рощиц и цветущих полян узкая дорога. У подножия фуникулера – гольфовые поля, дальше деревня. И мы почти на вершине. Представьте себя на высоте 2000 метров над уровнем моря, сидящего на террасе с чашкой кофе или в термальном бассейне. А через долину перед вами обнажается из тумана величественная панорама горной гряды.

Сегодня это один из самых дорогих курортов Японии. Заказы со всех уголков мира на сезон размещают задолго до первого снега. Особенно любят эти зимние трассы австралийцы и голландцы. Русские здесь в диковинку.

Между тем пребывание в отеле с горячим источником, аренда лыжной амуниции (самой современной для профессионалов), скибордов и проездные билеты на подъемник вам обойдутся в 28-30 тыс. иен ($750) в сутки. Сравните с нашим «Хендэ» и поймете, что понятие «дорогой» – слегка устаревший миф о Японии, который применим к Токио, но никак не к провинциям. После азиатского финансового кризиса 90-х бизнес страны умерил аппетиты. Поэтому сегодня в Японии вполне демократические цены. Среди шести лыжных курортов в окрестностях Хакубы десятки лыжных трасс и для скоростного спуска, и для новичков, и для сноубордов, и для профессионалов – например, трамплин Хакуба. Здесь олимпийцы ставили рекорды 12 лет назад.

Мы заночевали в горном шале «Хакуба Токио», где разговорились с менеджером Толиком. Наш соотечественник из США со знанием дела он выкладывал преимущества: «Профессионалы говорят, что мягче снега, чем в префектуре Нагано, в мире нет. Мороз 15 градусов редкость. Сезон стартует в начале декабря и заканчивается в апреле. Высота лыжного покрова – выше крыши». И по-свойски признался, что любимым развлечением иностранных горнолыжников стала «ночь по барам», которых в окрестностях десятки, хотя в самом отеле два ресторана.

Кстати, в «Хакубе» с онсеном цены еще более умеренные. И боюсь, что нашему будущему лыжному курорту в Арсеньеве никогда не выдержать конкуренцию по комфорту и доступности. Тем более в Нагано есть что предложить туристам круглый год, помимо гор.

Средними веками дохнуло на подворье храма Сэнкодзи. Раз в семь лет здесь открывают лик статуи Будды, но если вы хотите, чтобы Будда услышал вас сейчас - пожалуйте в подземелье, где в кромешной тьме, ступая шаг в шаг за впереди идущим, нужно отыскать кольцо-ключ двери и стукнуть – тогда желание исполнится. Выстояв почти час в очереди, мы прошли путь босиком. Увы, Будда не услышал нас – через день 32-градусная жара сменилась дождем.

Однако таинства буддийского храма отступили перед увиденным в старинном городке Мацумото. Замок самурайского князя в черно-белых тонах, в окружении рвов, превращенных в озеро с лебедями и метровыми карпами, так и просилась в очередной фильм о ниндзя или сигуне. А побродив по улочкам города, который славится своими школами и университетом, поняла: хочу еще раз вернуться сюда весной, когда в парке у замка расцветет сакура…

По горам, по долам

Впрочем, главное на альпийском маршруте мы увидели все-таки в горах. Из Нагано в Тояма добирались через хребет Северных Альп. Ехали троллейбусом по тоннелям, в вагончике фуникулера по крутому склону, в гондоле канатной дороги, потом петляли автобусом по краю ущелий – пересаживаясь на обустроенных для туристов станциях, сменили четыре вида транспорта, пока пересекли горы. Кто-то из наших насчитал 56 тоннелей. И нигде индустриальный пейзаж не порушил первобытность природы.

Эта трасса Куробэ-Татэяма - особый предмет гордости японцев - была сооружена для доставки грузов на строительство промышленных объектов в горах. Много лет назад для японского экономического чуда понадобилась энергия. И началось возведение каскада миниГЭС на горных речках, с плотинами, электростанциями и линиями электропередач. Как доставляли первые грузы по крутым склонам, не знаю. Но оставшаяся после строителей трасса сквозь горы стала местом паломничества и не только японцев – до миллиона туристов в год.

Представьте себе этот каскад мини-ГЭС, скажем, на притоках Бикина. Была такая идея в 80-е. Чтобы протянуть ЛЭП-500, сегодня рубят по сопкам Уссурийской тайги просеки шириной в 8-полосную трассу, оставляя за собой унылый пейзаж. Что было бы с отрогами Сихотэ-Алиня при возведении ГЭС? А в японских Альпах та же опора прилепилась к крутому склону прямо в ветвях деревьев, электростанция у плотины в стиле древнего замка лишь добавляет экзотики. Где-то турбинный зал упрятан под землей. Водохранилища стали горными озерами, и для туристов устраивают сброс воды как водопад. И это в условиях высокой сейсмичности.

И вовсе мы онемели, когда со станции Унадзуки отправились горным поездом по ущелью Куробэ. Вагончики «торокко» пересекали мосты над ущельем на высоте 60 метров, а внизу горная река меняла цвет – от голубого до сочно-зеленого. Видели, как в реке из камня делают щебенку, пакуя в мешки, и замирали от красот. Не зря этот поезд называется «релакс». Оказывается, могут цивилизация и технический прогресс жить в мире с природой. Понятнее стала традиция японцев – любование природой. Так в смятенную душу приходит мир с собой. И можно возвращаться с гор в город, даже такой бурный, как Тояма. Здесь мы впервые услышали на улицах родную речь без акцента. Порт, из которого земляки-автодилеры отправляют авто в Приморье, быстро развивается, войдя в транспортный коридор Юго-Восточной Азии. Но рядом с небоскребами Япония осталась самобытной.

Мы улетали домой из Тоямы. С собой везли сакэ из погреба Обата, васаби с плантаций Арзумино и пасту для супа мисо семейной фабрики Ииимисо. Сама увидела, как их делают. И возвращалась я в твердом убеждении: пора дальневосточникам менять свои приоритеты в Японии с автосвалок на туристические маршруты. Богаче будем.