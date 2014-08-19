Овнам стоит меньше жевать, а больше говорить

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

Овен. Овнам эта неделя обещает немало перспективных деловых контактов. Особенно это относится к тем, кто занимается раскруткой бизнеса, проведением рекламных акций. Это удачное время для руководящих работников, проводящих оптимизацию расходов и кадровые перестановки.

Телец. У Тельцов наступает удачное время для работы с документами. Вы преуспеете в подготовке отчетов, подведении итогов. Это благоприятный период для строителей, риелторов, а также тех, чья деятельность связана с производством, переработкой и продажей продуктов питания.

Близнецы. Близнецы на этой неделе смогут в полной мере раскрыть свои интеллектуальные способности. Расширятся и укрепятся ваши деловые связи, успешно сложатся поездки и учеба. Это время выгодных сделок. Высокий уровень работоспособности поможет вам справиться с любыми делами.

Рак. В профессиональной деятельности Раков возрастает положительная роль родственных отношений. Вы можете получить финансовую поддержку от родственников и благодаря этому успешно реализовать себя в делах. Для этих дней будет характерна основательность в работе, стремление все дела довести до завершения.

Лев. Львам на этой неделе рекомендуется прилагать усилия для расширения и укрепления деловых связей. Сейчас это наиболее перспективное направление. Очень важно, чтобы инициатива по проведению деловых контактов исходила лично от вас.

Дева. Девы на этой неделе смогут найти выгодную подработку. Это удачное время для тех, кто выполняет частные заказы. У фрилансеров будет достаточное количество заказов. Наиболее прибыльной станет работа, связанная с недвижимостью, а также с проведением различных маркетинговых исследований.

Весы.У Весов на этой неделе могут открыться новые перспективы для плодотворного сотрудничества с партнёрами. Успешно сложатся проектно-конструкторские работы. Обратите особое внимание на технические новинки, информационные и компьютерные технологии. С их помощью вы сможете сделать свой труд более производительным.

Скорпион. У Скорпионов наступает подходящее время для личных инициатив и взаимодействия с начальством. Благодаря смелым и энергичным действиям вы сможете добиться успеха. Используйте свои пробивные способности для решения ключевых вопросов в профессиональной деятельности.

Стрелец. У Стрельцов наступает подходящее время для профессионального обучения в коллективе. Обмен мнениями и посещение семинаров позволит вам повысить уровень знаний. Некоторые важные вопросы удастся урегулировать в ходе неофициальных контактов.

Козерог. На этой неделе Козероги смогут взять инициативу в свои руки и довести начатые дела до успешного завершения. Однако будьте готовы к тому, что на вашем пути неожиданно возникнут преграды, поэтому придётся принимать важные решения в оперативном режиме. Проявив нерешительность, вы рискуете упустить выгодные возможности.

Водолей. Внешние обстоятельства на этой неделе складываются благоприятно для Водолеев. Со стороны деловых партнёров и начальства не возникнет никаких препятствий. В каких-то ситуациях будет выгоднее подстроиться под обстоятельства и не проявлять инициативы.

Рыбы. У Рыб наступает удачная неделя для применения полученных знаний на практике. Желательно больше времени уделить техническим вопросам, а также освоению нового программного обеспечения, различных новинок электроники. За счет этого вы сможете повысить производительность своего труда.

Goroskops.Com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.