Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Овнам стоит меньше жевать, а больше говорить
Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа
Овен. Овнам эта неделя обещает немало перспективных деловых контактов. Особенно это относится к тем, кто занимается раскруткой бизнеса, проведением рекламных акций. Это удачное время для руководящих работников, проводящих оптимизацию расходов и кадровые перестановки.
Телец. У Тельцов наступает удачное время для работы с документами. Вы преуспеете в подготовке отчетов, подведении итогов. Это благоприятный период для строителей, риелторов, а также тех, чья деятельность связана с производством, переработкой и продажей продуктов питания.
Близнецы. Близнецы на этой неделе смогут в полной мере раскрыть свои интеллектуальные способности. Расширятся и укрепятся ваши деловые связи, успешно сложатся поездки и учеба. Это время выгодных сделок. Высокий уровень работоспособности поможет вам справиться с любыми делами.
Рак. В профессиональной деятельности Раков возрастает положительная роль родственных отношений. Вы можете получить финансовую поддержку от родственников и благодаря этому успешно реализовать себя в делах. Для этих дней будет характерна основательность в работе, стремление все дела довести до завершения.
Лев. Львам на этой неделе рекомендуется прилагать усилия для расширения и укрепления деловых связей. Сейчас это наиболее перспективное направление. Очень важно, чтобы инициатива по проведению деловых контактов исходила лично от вас.
Дева. Девы на этой неделе смогут найти выгодную подработку. Это удачное время для тех, кто выполняет частные заказы. У фрилансеров будет достаточное количество заказов. Наиболее прибыльной станет работа, связанная с недвижимостью, а также с проведением различных маркетинговых исследований.
Весы.У Весов на этой неделе могут открыться новые перспективы для плодотворного сотрудничества с партнёрами. Успешно сложатся проектно-конструкторские работы. Обратите особое внимание на технические новинки, информационные и компьютерные технологии. С их помощью вы сможете сделать свой труд более производительным.
Скорпион. У Скорпионов наступает подходящее время для личных инициатив и взаимодействия с начальством. Благодаря смелым и энергичным действиям вы сможете добиться успеха. Используйте свои пробивные способности для решения ключевых вопросов в профессиональной деятельности.
Стрелец. У Стрельцов наступает подходящее время для профессионального обучения в коллективе. Обмен мнениями и посещение семинаров позволит вам повысить уровень знаний. Некоторые важные вопросы удастся урегулировать в ходе неофициальных контактов.
Козерог. На этой неделе Козероги смогут взять инициативу в свои руки и довести начатые дела до успешного завершения. Однако будьте готовы к тому, что на вашем пути неожиданно возникнут преграды, поэтому придётся принимать важные решения в оперативном режиме. Проявив нерешительность, вы рискуете упустить выгодные возможности.
Водолей. Внешние обстоятельства на этой неделе складываются благоприятно для Водолеев. Со стороны деловых партнёров и начальства не возникнет никаких препятствий. В каких-то ситуациях будет выгоднее подстроиться под обстоятельства и не проявлять инициативы.
Рыбы. У Рыб наступает удачная неделя для применения полученных знаний на практике. Желательно больше времени уделить техническим вопросам, а также освоению нового программного обеспечения, различных новинок электроники. За счет этого вы сможете повысить производительность своего труда.
Goroskops.Com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя