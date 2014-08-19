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У футболистов команды "Луч-Энергия" выдались каникулы по-самурайски
Сотрудничество между городами-побратимами Владивостоком и Ниигатой особенно активно в спортивной сфере. Уже четыре года футбольные дружины профессиональных клубов «Луч-Энергия» и «Альбирекс Ниигата» обмениваются визитами на детско-юношеском уровне.
Впервые футболисты Японии посетили Владивосток в 2010 году. На следующий год в Страну восходящего солнца отправились ребята из «Луча». В этом году проверку на прочность проходила команда Евгения МОЛОКОВА, состоящая из футболистов 2001 года рождения.
Матчи проходили в формате три тайма по 30 минут с возможностью делать неограниченное количество замен. Соперниками наших ребят стали футболисты из спортивных школ Ниигаты. У каждой такой школы, к слову, развитая футбольная инфраструктура: два-три футбольных поля с естественным и искусственным газонами, манеж и офисное здание. В школе могут заниматься до тысячи мальчишек и девчонок. Наиболее талантливые ребята затем отбираются в академию профессиональной команды «Альбирекс Ниигата».
В первой игре команда «Луч-Энергия-2001» не оставила шансов соперникам из «Грансцены» - 9:1. Во второй день наших ребят ждали сверстники из академии «Альбирекса», и здесь преимуществом владели японские футболисты, матч закончился крупным поражением со счетом 2:10. Реванш подопечные Евгения Молокова взяли уже в следующей игре, когда со счетом 8:3 победили ровесников из «Икараши». Далее «тигрята» обыграли «Альбирекс Ниигату U-12» 9:2, «Касивадзаки» 11:3, и еще раз «Икараши» 5:2.
Сам визит прошел на очень высоком организационном уровне: программа была очень насыщенна, включала различные экскурсии.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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