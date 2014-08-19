Депутат гордумы Владивостока "прописал" Сахалину дамбу

Владивостокский депутат Александр ПРИХОДЬКО не отказался от идеи изменения русла Амура, о которой «Золотой Рог» писал в минувшем году.

Несмотря на скептическое отношение к проекту со стороны ряда представителей научного сообщества, парламентарий на неделе организовал обсуждение проекта с учеными ДВО РАН. Правда, детальных исследований по поводу возможных последствий реализации идеи по-прежнему не проводилось, да и оплачивать такую работу сегодня, похоже, никто не готов.

Если в прошлом году Александр Приходько предлагал изменить русло Амура, что, по его мнению, могло бы сделать климат юга Дальнего Востока более теплым, то теперь во главу угла поставлена экономика. Инициатор предлагает с помощью дамбы на Сахалин и тоннеля на остров Хоккайдо выстроить транспортный коридор из Японии через Россию в Европу. По подсчетам депутата, железная дорога и автомагистраль, проложенные на острова, способны принести в госказну от 30 до 50 млрд долларов в год только за транзит грузов.

По мнению Приходько, на сегодня оптимальным вариантом было бы строительство активной дамбы с воротами для прохождения судов, которая бы связала Сахалин с материком. По самой дамбе можно было бы проложить автомобильную и железнодорожную магистрали, а также установить турбины гидроэлектростанции, считает депутат. Один из недостатков дамбы – подверженность ее разрушению вследствие воздействия льдов в Татарском проливе. При этом Приходько не отказывается и от идеи переноса русла Амура к северу от нынешнего местоположения посредством постройки 40-километрового канала, что может увеличить среднегодовую температуру на побережье Приморья.

Главный научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, в свое время подготовивший серию палеогеографических атласов востока СССР, согласен с идеей о том, что дамба могла бы стать «замком» для холодных вод из Охотского моря. По его словам, в третичном периоде между материком и Сахалином существовал сухопутный мост, и на юге Дальнего Востока было значительно теплее: многочисленные представители теплолюбивой флоры в Приморье – тому доказательство. Однако для того, чтобы детально оценить возможное влияние дамбы на климат региона, необходимо создать не только компьютерную, но и физическую модель такого сооружения. Оборудование для проведения подобных исследований в некоторых институтах РФ есть.

В целом, представители ДВО РАН, участвовавшие в дискуссии, однозначных оценок проекту депутата давать не стали, подчеркнув, что он нуждается во всесторонней оценке.

- Проект интересен прежде всего с экономической точки зрения. Но не подорвет ли строительство железной дороги на Сахалин экономику наших портов? Есть множество вопросов, которые требуют детального осмысливания, – возразил директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрий КУЛЬЧИН. Кроме того, ученый выразил опасения в том, что при изменении русла Амура уровень воды в реке упадет, что ухудшит и без того неидеальные условия для судоходства в районе Хабаровска и выше.

А главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Владимир РАКОВ высказал убежденность в том, что создание дамбы в Татарском проливе не окажет серьезного влияния на климат региона, но негативно отразится на фауне, в том числе на краснокнижных видах рыбы.

Участники круглого стола вспомнили, что в ближайшие годы планируется начать строительство железнодорожного моста на Сахалин. В этой ситуации на продвижение идеи с дамбой остается совсем немного времени, а кроме того, Александру Приходько до сих пор не удалось «раскачать» дискуссию на федеральном уровне. Принявший участие в «круглом столе» директор ДальНИИС Пулат АББАСОВ рекомендовал включить проект дамбы в единую для всего Дальнего Востока программу по предотвращению чрезвычайных ситуаций наподобие наводнения 2013 года.

Правда, вопрос о том, кто должен финансировать моделирование возможных изменений климата, все равно остается открытым.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.