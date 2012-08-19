В России хотят осенью перевести стрелки аж на два часа

19 августа, ZRPRESS. Перевод часов на зимнее время 2012 года вполне возможен, хотя вроде бы перевод стрелок часов и отменили - осенью депутаты Госдумы планируют внести на обсуждение законопроект о переводе часов. Только перевод часов в 2012 году будет осуществлен не на час, а сразу на 2 часа. Если это произойдет, то Россия будет жить по астрономическому поясному времени, сообщает портал Mr7.ru.

Перевод часов на зимнее время 2012 года Перевод часов осенью 2012 года - будет или нет? Сейчас в Госдуму готовятся внести законопроект о переводе времени на 2 часа. О подготовке такого законопроекта заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников. По словам депутата, законопроект предлагает перевести стрелки, чтобы вернуть страну к астрономическому поясному времени.

Перевод времени на 2 часа, согласно законопроекту, произойдет всего один раз - и больше экспериментов со временем в России проводить не планируют. Жителям России не придется переводить стрелки часов на зимнее или летнее время. По словам Сергея Калашникова, перевод времени в России - это вредная штука, которая негативно сказывается на здоровье.

Перевод часов 2012 на зимнее время произойдет на 2 часа, чтобы исправить ошибку, допущенную еще в СССР. Перевод времени в СССР произошел в 1930 году. В Советском Союзе ввели декретное время, отличающееся от поясного на +1 час. А в 2011 году Дмитрий Медведев, тогдашний президент России, отменил реформу исчисления времени.

Перевод времени в 2012 году уже может произойти. Перевод часов в 2012 году вполне возможен - уже осенью в Госдуму внесут законопроект, а ближе к октябрю закон могут уже принять. Но перевод времени в России 2012, отмечает Калашников, произойдет лишь, когда общество будет готово к этому.

«Золотой Рог».