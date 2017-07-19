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За "дальневосточным гектаром" можно обратиться в любой МФЦ страны
«Большая часть заявлений подается через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Но есть категории граждан, которым удобнее прийти в многофункциональный центр, чтобы операторы МФЦ все процедуры, все шаги сделали сами. Это, например, люди старшего поколения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Такая возможность должна быть. Есть территории, где качество интернета или доступ к нему ограничен. МФЦ могут снять эту проблему. Специалисты МФЦ проходят специальное обучение, они могут консультировать гражданина, прояснить процедуру подачи заявки, помочь подготовить документы, которые необходимо приложить к заявке. Такая сеть нужна. Она позволит для определенных групп сделать подачу заявлений по программе «Дальневосточный гектар» более доступной», - рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.
«До 1 октября поставлена задача переобучить всех сотрудников МФЦ. Сроки очень сжатые. Если поправки в закон утвердят, то у нас будет всего два месяца, чтобы сотрудники МФЦ могли качественно осуществлять свою работу в рамках программы «Дальневосточный гектар», - отметил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис КУЗИН.
Как ранее отмечал министр Александр ГАЛУШКА, необходимость задействования всей сети МФЦ обоснована анализом реализации закона о «дальневосточном гектаре».
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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