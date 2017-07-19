www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.37 р. 100 JPY: 52.85 р.
EUR: 68.4 р. 10 CNY: 87.85 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

За "дальневосточным гектаром" можно обратиться в любой МФЦ страны

19 Июля 2017, 10:20 | Дальний Восток

«Большая часть заявлений подается через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ». Но есть категории граждан, которым удобнее прийти в многофункциональный центр, чтобы операторы МФЦ все процедуры, все шаги сделали сами. Это, например, люди старшего поколения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Такая возможность должна быть. Есть территории, где качество интернета или доступ к нему ограничен. МФЦ могут снять эту проблему. Специалисты МФЦ проходят специальное обучение, они могут консультировать гражданина, прояснить процедуру подачи заявки, помочь подготовить документы, которые необходимо приложить к заявке. Такая сеть нужна. Она позволит для определенных групп сделать подачу заявлений по программе «Дальневосточный гектар» более доступной», - рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.

«До 1 октября поставлена задача переобучить всех сотрудников МФЦ. Сроки очень сжатые. Если поправки в закон утвердят, то у нас будет всего два месяца, чтобы сотрудники МФЦ могли качественно осуществлять свою работу в рамках программы «Дальневосточный гектар», - отметил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис КУЗИН.

Как ранее отмечал министр Александр ГАЛУШКА, необходимость задействования всей сети МФЦ обоснована анализом реализации закона о «дальневосточном гектаре».

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  министр  дальневосточный гектар  заявление  сеть  минвостокразвития  МФЦ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru