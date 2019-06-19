Подсчитано, в каком году на Дальнем Востоке России практически не останется населения

Демографы ООН сделали прогноз на сто лет вперед

Количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек, говорится в демографическом докладе ООН, рассчитанном до 2100 года. К 2100 году, согласно докладу, в РФ будут проживать 83,7 млн человек.

Падение до 99,7 млн человек — пессимистичный экспертный прогноз. Если оправдается оптимистичный, то число жителей страны увеличится до 160 млн человек. По данным ООН, на 2019 год в стране проживает 145,8 млн человек.

Кроме того, эксперты подсчитали, что в стране уменьшится рождаемость с текущих 9,29 млн до 7,08 млн в 2030-2035, после чего прогнозируется рост. Продолжительность жизни в РФ будет ниже, чем в среднем по миру на 0,4 до 2040 года.

По мнению экспертов, к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года — до 11 млрд человек. Отмечено, что примерно к 2027 году лидером стран по количеству населения может стать Индия.

Если исходить из вышеуказанных цифр и тенденций, то можно предположить, что в момент, когда в России останется меньше 100 млн жителей, то в это же время на Дальнем Востоке страны останется приблизительно лишь 4,5 млн жителей, а к концу века – в 2100 году на территории регина будут проживать приблизительно 3,5 млн человек. Однако, к сожалению, с депопуляцией на Дальнем Востоке все намного хуже, чем в среднем по стране. Помимо более высокой смертности, более низкой рождаемости и в то же время при все более нарастающем числе уезжающих отсюда, эти цифры можно назвать слишком оптимистическими. То, что сейчас происходит в регионе уже можно смело называть эвакуацией. То есть, в реальности цифры будут намного хуже. Правда, все расчеты ведутся, так сказать, в нынешней системе геополитических координат и при нынешних условиях жизни, которые определяются в основном откровенно провальной экономической политикой Москвы в отношении Дальнего Востока, географией, климатом и пр. Вполне возможно, что эти условия со временем радикально изменятся.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии министерства сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорожденных, что на 90 тыс., или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.