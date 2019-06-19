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Подсчитано, в каком году на Дальнем Востоке России практически не останется населения

19 Июня 2019, 16:20 | Дальний Восток

Демографы ООН сделали прогноз на сто лет вперед

Количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек, говорится в демографическом докладе ООН, рассчитанном до 2100 года. К 2100 году, согласно докладу, в РФ будут проживать 83,7 млн человек.

Падение до 99,7 млн человек — пессимистичный экспертный прогноз. Если оправдается оптимистичный, то число жителей страны увеличится до 160 млн человек. По данным ООН, на 2019 год в стране проживает 145,8 млн человек.

Кроме того, эксперты подсчитали, что в стране уменьшится рождаемость с текущих 9,29 млн до 7,08 млн в 2030-2035, после чего прогнозируется рост. Продолжительность жизни в РФ будет ниже, чем в среднем по миру на 0,4 до 2040 года.

По мнению экспертов, к 2050 году общая численность населения планеты увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года — до 11 млрд человек. Отмечено, что примерно к 2027 году лидером стран по количеству населения может стать Индия.

Если исходить из вышеуказанных цифр и тенденций, то можно предположить, что в момент, когда в России останется меньше 100 млн жителей, то в это же время на Дальнем Востоке страны останется приблизительно лишь 4,5 млн жителей, а к концу века – в 2100 году на территории регина будут проживать приблизительно 3,5 млн человек. Однако, к сожалению, с депопуляцией на Дальнем Востоке все намного хуже, чем в среднем по стране. Помимо более высокой смертности, более низкой рождаемости и в то же время при все более нарастающем числе уезжающих отсюда, эти цифры можно назвать слишком оптимистическими. То, что сейчас происходит в регионе уже можно смело называть эвакуацией. То есть, в реальности цифры будут намного хуже. Правда, все расчеты ведутся, так сказать, в нынешней системе геополитических координат и при нынешних условиях жизни, которые определяются в основном откровенно провальной экономической политикой Москвы в отношении Дальнего Востока, географией, климатом и пр. Вполне возможно, что эти условия со временем радикально изменятся.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии министерства сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорожденных, что на 90 тыс., или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: расчеты  Козлов  полпред  ДФО  минтруд  прогноз  ООН  минвостокразвития  Трутнев  Дальний Восток  демография  население 



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