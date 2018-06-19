Туристы отправляются на мысы Русского

Остров Русский хранит в себе множество живописнейших уголков, которые стали достоянием массового туристического потока после строительства моста. Но отсутствие широкой асфальтированной сети дорог по-прежнему оставляет некоторые территории острова в некоторой изолированности. Тем не менее, любителей красивых видов не смущают грунтовки, и они отправляются в путешествие.

Деловая газета «Золотой Рог» рассказывает о наиболее популярных и доступных мысах острова Русский.





Романтика южного мыса

Мыс Тобизина – самый южный мыс острова Русский, названный в честь русского адмирала Ивана Романовича ТОБИЗИНА. От скалистых пейзажей этого мыса местами захватывает дух – обрывы высотой 30-50 метров станут залогом головокружительных фотографий. Соединяется мыс с одноименным полуостровом низкой каменной кошкой, где многочисленные туристы могут отдыхать вблизи моря.

Мыс является туристическим магнитом, который, благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы сделал его доступным и иностранным гражданам. В любое время года и в любую погоду мыс открывается путешественникам с новой стороны, поэтому туда хочется возвращаться. С недавних пор мыс основательно заселили лисы, которые совершенно не боятся выходить к туристам – их можно встретить на широкой тропе и даже покормить с рук. Добираться до мыса Тобизина можно на личном транспорте, общественном транспорте или воспользоваться услугами туроператора. Но любой из этих вариантов все равно предполагает, что часть маршрута необходимо пройти пешком.

Мыс затонувших кораблей

По соседству с мысом Тобизина расположился еще один живописный уголок – мыс, получивший свое название в честь известного гидрографа Алексея Петровича ВЯТЛИНА, который в 1863-1866 годах занимался исследованием и составлением карт залива Петра Великого. Он сложен из высоких обрывистых скал с наклонными пластами горных пород.

В нескольких метрах от мыса хорошо просматриваются рифы, которые стали причиной гибели французского фрегата «Триумф», в 1891 году державшего курс во Владивосток. Именно поэтому бухту возле мыса любят исследовать аквалангисты. Но и простому пешему туристу есть на что посмотреть – обрывистый мыс и рифы, торчащие над водой, не оставят равнодушными любителей красивых видов. И это подтверждает туристический поток – несмотря на то, что побережье бухты довольно каменистое, это не мешает множеству путешественников каждое лето отдыхать на мысе Вятлина.

На фото: Красоты мыса Тобизина привлекают тысячи туристов.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.