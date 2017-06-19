На Дальнем Востоке собрались создавать новые поселения

Дальневосточные регионы разработали «дорожные карты» по образованию новых и расширению границ существующих поселений в рамках программы «Дальневосточный гектар», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Сейчас в рамках этих «дорожных карт» регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений, разработать и утвердить градостроительную документацию. Отдельно проработать вопрос по стоимости и возможным источникам финансирования, утвердить сроки создания инфраструктуры», – прокомментировал Сергей Качаев.

По словам замминистра, в настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать 4 новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений.

«Два новых поселения могут появиться в Хабаровском крае. В июне планируется направить предложения в Законодательную Думу Хабаровского края об образовании нового населенного пункта на территории Галкинского сельского поселения и подготовить проект регионального закона об образовании населенного пункта. Также край определил 7 приоритетных территорий компактного размещения земельных участков. Это позволит формировать планы по подведению инфраструктуры. Еще два новых поселения создаются на Сахалине. Рассчитываем, что до конца июля будет принято решение Собрания городского округа об образовании нового поселения в городском округе «Долинский», – уточнил Сергей Качаев.

На Камчатке планируется расширение границ семи населенных пунктов Елизовского муниципального района (Корякское, Николаевское, Раздольненское, Новолесновское, Новоавачинское, Пионерское сельские поселения и Вулканное городское поселение). В Сахалинской области могут увеличиться границы четырех поселений (Анивский, Долинский, Корсаковский районы). Будет расширено село Новопетровка Амурской области.

В Республике Саха (Якутия) планируется создание квартала получателей «дальневосточного гектара» в с. Партизан Намского улуса. Совместно с органами местного самоуправления проведено уточнение территорий компактного размещения земельных участков, на которые поданы заявления в рамках Федерального закона. Рассматриваются вопросы по созданию, либо расширению границ населенных пунктов в 4 центральных районах республики (Амгинский, Намский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский), где подано наибольшее количество заявлений.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой «дальневосточный гектар» может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на «дальневосточные гектары».

Газета "Золотой Рог", Владивосток