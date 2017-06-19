Владивосток и Пусан готовятся отметить четверть века побратимских отношений

14 июля во Владивостоке пройдет серия культурных мероприятий, посвященных 25-летию заключению побратимских отношений между городами Пусан и Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этот день, начиная с 11 часов и до 17 часов, на спортивной набережной города пройдет ряд мероприятий под открытым небом: будут установлены палатки, где зрители смогут попробовать корейскую кухню, также на набережной можно будет познакомиться с корейской культурой и посмотреть выступления творческих коллективов. Планируется проведение фестиваля К-РОР cover dance, в котором примут участие более 20 коллективов Дальнего Востока России.

А в 19 часов в концертном зале Краевой филармонии пройдет совместное выступление известных музыкальных коллективов двух городов, посвященное 25-летию установлению побратимских отношений между городами Пусан и Владивосток. Помимо этого, в спортивном комплексе «Олимпиец» планируется проведение первого за 25 лет побратимства товарищеского матча между баскетбольными командами двух стран.

Мероприятия во Владивостоке посетит делегация из Пусана, в составе 55 человек, среди которых официальные представители администрации города Пусана, студенты, деятели культуры, представители бизнеса. Приморскую столицу делегация посетит не только в рамках юбилейных мероприятий, но и как первый город в программе Евразийская инициатива. Данная программа подготовлена уже во второй раз. Презентации Пусана будут проходить во всех городах, которые будут на пути следования делегации. В этом году программа посещения городов Евразии начнется с Владивостока, пройдет через Китай, Монголию и завершится в Санкт-Петербурге. Общий маршрут составит 11 164 км и займет около 20 дней.

Особенно стоит отметить роль первого города на пути делегации - Владивостока. Столица Приморья - первый из российских городов, с которым было заключено побратимское соглашение, с 1992 года на протяжении 25 лет очень активно развивались такие сферы сотрудничества, как экономика, культура, искусство, спорт, молодежные проекты и другое, с 2013 года, с момента отмены визового режима, отношения между городами стали развиваться еще более активно.

Владивосток и Пусан имеют немало общих черт. Во-первых, оба города имеют протяженную береговую линию и играют роль крупных экономических городов своих стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во-вторых, оба города являются туристическими и культурными центрами. Помимо этого, в 2005-м в Пусане и в 2012-м во Владивостоке прошли саммиты АТЭС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток