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Дальний Восток завалили триллионами рублей
Новые механизмы экономического развития – территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная, финансовая, административная поддержка инвестиционных проектов, привлекли 2,3 трлн рублей прямых инвестиций на Дальний Восток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Из них 2,2 трлн – частные, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов года.
«Благодаря этим новым инструментам на Дальний Восток уже сегодня привлечено более 2,3 трлн рублей прямых инвестиций. Из них подавляющее большинство - 2,2 трлн рублей – это частные инвестиции. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 22 рубля частных вложений. Это лучший на сегодняшний день показатель эффективности применения бюджетных денег», - подчеркнул Александр Галушка.
По его словам Министра, всего будет реализовано 611 новых инвестиционных проектов, которые создадут 100 тысяч новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Важно, что эти новые инвестиции диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 84 процента из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это промышленные производства, сельское хозяйство, логистика, туризм.
«Отмечу, что 325 проектов на 1,2 трлн рублей, то есть более половины, – уже сегодня это обязывающие инвестиционные соглашения с четкими планами-графикам реализации. 225 из них с суммой инвестиций 750 млрд рублей вышли на стадии строительно-монтажных работ. Еще 100 проектов на 455 млрд рублей находятся в фазе проектирования. Уже до конца этого года будет запущено (накопленным итогом) 85 новых предприятий с объёмом фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул Александр Галушка.
Среди проектов он выделил такие как запуск добывающего предприятия на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области, два деревоперерабатывающих предприятия в Хабаровском крае, первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса в Приморье, свиноводческие комплексны на Камчатке и Сахалине, маслоэкстракционный завод в Амурской области, фабрика по производству бриллиантов в Приморье, тепличные комплексы в Якутии, на Сахалине, в Хабаровском крае, множество малых и средних производств и логистических комплексов.
Напомним, вопросы развития Дальнего Востока, в том числе итоги 2016 года и перспективы на 2017 год обсуждались в Москве на заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В мероприятии приняли участие главы субъектов Дальнего Востока, члены Коллегии Минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.
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