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В рамках ВЭФ Путин проведет важное для Дальнего Востока мероприятие
Заседание Президиума Государственного совета состоится в рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом стало известно на заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященному подведению итогов 2016 года и обсуждению задач, поставленных на 2017 год.
Рабочую группу по подготовке заседания Президиума Государственного совета возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Выступая на коллегии Минвостокразвития России, он подробно остановился на тех вопросах, которые планируется вынести на рассмотрение Президиума.
«Цель предельно практическая - подготовить предложения по дальнейшему развитию Дальнего Востока. Причем нам надо вывести для обсуждения у Президента России два-три ключевых вопроса», - отметил Вячеслав Шпорт.
По мнению губернатора Хабаровского края, одним из ключевых вопросов должна стать поддержка демографической динамики.
«Отток пока сохраняется, хотя и сокращается. Необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения, создать условия для жизни на Дальнем Востоке», - сказал Вячеслав Шпорт.
Вторым аспектом должно стать развитие предпринимательства. При этом регионы Дальнего Востока должны «задавать тон» в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
«Инструменты поддержки инвестиций на Дальнем Востоке заработали. Тем не менее, в докладе нам следует раскрыть, отразить мнение инвесторов, которые реально работают на Дальнем Востоке. Для того чтобы усилить действующие инструменты, снять лишние барьеры», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, за прошлый год были созданы 4 территории опережающего развития, подписано 72 новых соглашения с резидентами территорий опережающего развития на общую сумму 126 млрд рублей.
"Благодаря новым инструментам развития на Дальний Восток привлечено 2,3 трлн. рублей. Из них подавляющее большинство, а именно – 2,2 трлн рублей – это частные инвестиции. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 22 рубля частных вложений. Это лучший на сегодняшний день показатель эффективности применения бюджетных денег. За суммой в 2,2 трлн. рублей стоят 611 проектов. Это новые заводы со сроком запуска до 2025 года. Все они позволят создать 100 тысяч новых рабочих мест на Дальнем Востоке", - заявил Александр Галушка.
Третьим вопросом Вячеслав Шпорт предложил обозначить международную кооперация со странами АТР и, прежде всего, со странами Северо-Восточной Азии. При этом кооперация должна опираться на крупные совместные проекты.
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Что толку что он приедет , все похлопают в ладоши как всегда и разъедутся . Пока люди не почувствуют на себе улучшение качества жизни и только тогда отток населения остановится. Балабол .