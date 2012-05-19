Ученые ускорили Wi-Fi в 10 раз

19 мая, ZRPRESS. Японские ученые побили рекорд скорости передачи данных с помощью беспроводных технологий, достигнув показателей в 3 Гбит/с при использовании частоты в 542 ГГц. Такая скорость передачи данных превышает возможности существующих бытовых Wi-Fi-каналов в 10 раз. Для передачи информации ученые использовали так называемые Т-лучи, которые работают в терагерцевом диапазоне.

До недавнего времени существующие технологии их применения являлись дорогостоящими, к проблемам относили повышенное потребление энергии. Это не позволяло использовать разработки в смартфонах и других устройствах, для которых актуальна беспроводная связь. К минусам Т-лучей, которые уже применяются в медицинских приборах, причисляют их неспособность проникать сквозь металл и воду, а также необходимость установки приемопередатчиков в зоне прямой видимости, сообщает Onliner.by.

«Золотой Рог».