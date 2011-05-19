Молодежь поддержала президента его же танцем

Танец, длинной в пару минут, отрицание политических мотивов акции и признание в любви действующему президенту России - таковы итоги флэшмоба: «Танцуй как Президент».

В 18 мая на Манежной площади Молодежь провела флэшмоб, устроив большие танцы под лозунгом «Танцуй, как Президент». Поводом для акции послужило распространившееся в интернете видео, на котором было заснято, как президент России отплясывает на балу выпускников.

Напомним, что в конце апреля в интернете появился ролик, который, как сообщал GZT.RU, засвидетельствовал, как Дмитрий Медведев танцевал под популярную песню 90-х— «Америкэн Бой». После этого пользователи социальной сети «ВКонтакте» призвали молодежь собраться и повторить подвиг президента.

«Мы хотим поддержать Дмитрия Медведева. Появление ролика в интернете вызвало множество нареканий, многие в комментариях смеялись над президентом», - рассказали участники.

Все действие заняло около пары минут.