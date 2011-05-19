Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Якутия приглашает к разговору о перспективах развития Северо–Востока
С 17 по 19 августа в Якутске пройдет международная конференция «Комплексное развитие инфраструктуры на Северо–Востоке России». В республике ожидают более 250 гостей, в числе которых заявившие о намерении участвовать в работе конференции представители 9 стран.
В первый день конференции состоится пленарное заседание «Инфраструктура Северо–Востока России: от ограничений к росту». В настоящее время неразвитая инфраструктура Северо–Востока России является главным фактором, ограничивающим развитие. Принятая Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года делает акцент на решении этой проблемы. Утвержден план мероприятий по реализации Стратегии, идет работа над созданием государственной программы развития. В России создаются финансовые институты, призванные обеспечить инвестиции в инфраструктурные проекты. Уже в ближайшее время в регионе начнет работать Фонд прямых инвестиций, создаваемый с участием ВЭБа. Все это должно обеспечить трансформацию инфраструктуры из фактора ограничения в фактор роста. Эти вопросы и предлагается обсудить на конференции.
Ключевой вопрос «Трансконтинентальная магистраль Евразия–Америка» по созданию единой глобальной сухопутной транспортной системы, соединяющей четыре из шести континентов планеты, участники конференции обсудят на второй день, когда отправятся в круиз по реке Лене. Об интересе к этому проекту со стороны иностранных государств, идее его создания, получившей Гран–при на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО–2010 в городе Шанхае (КНР), на заседании оргкомитета конференции информировал исполняющий обязанности председателя государственного научно–исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития РФ и Российской академии наук Виктор РАЗБЕГИН.
По замыслу авторов проекта трансконтинентальная магистраль длиною в 6 тыс. км пройдет с российской стороны по маршруту Якутск – Магадан – Уэлен. Он составит 4 тыс. км. С американского континента она соединит Ном–Фербэнкс и Британскую Колумбию, что составит 2 тыс. км и объединит эти участки тоннелем под Беринговым проливом длиною около 110 км.
Современный вариант проекта предусматривает создание полимагистрали, объединяющей в едином коридоре скоростную электрофицированную железную дорогу, линии электропередачи и связи.
На конференции будет работать шесть секций, на которых обсудят перспективы социального и экономического развития Арктики, возрождения Северного морского пути, вопросы создания комфортных условий для проживания и закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, координации частных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына