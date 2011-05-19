Камчатка заключила соглашение с Минрегионом

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики заключено между Министерством регионального развития Российской Федерации и правительством Камчатского края.

Документ в том числе предполагает совместную информационную кампанию, направленную на сохранение стабильных межнациональных отношений и предупреждение межнациональных конфликтов и проявлений экстремизма.

Комментируя подписанное соглашение, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН отметил: «Камчатка – многонациональный край. На полуострове живут представители более 140 национальностей, из них 11 – это коренные народы Севера. Поэтому Соглашение с Минрегионом станет очень важным документом для нас, основой стратегического партнерства в вопросах национальной политики. Перед Камчаткой и остальными субъектами страны сейчас стоит единая задача – мы должны культивировать общероссийский патриотизм, при этом не забывая о традициях и культуре каждой народности. Уверен, Соглашение о сотрудничестве придаст новый импульс национальной политике на Камчатке. Мы заинтересованы в этом и сделаем все, чтобы социальные и культурные связи между людьми разных национальностей в дальнейшем только укреплялись».