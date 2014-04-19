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В Уссурийске проходит полуфинал Чемпионата по футболу "Будущее зависит от тебя"

19 Апреля 2014, 15:29 | Дальний Восток
В  Уссурийске продолжаются игры полуфинала открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 17 команд из Амурской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев разыгрывают главный приз – путевку на финальные игры, которые уже в мае пройдут в городе Сочи.
 
Честь Приморья в полуфинале защищают воспитанники Чугуевского детского дома 2001-2002 г.р. (младшая возрастная группа) и ребята из детского дома г. Уссурийска 1999 -2000 г.р. (старшая возрастная группа). Путевку в полуфинал они завоевали, одержав победу на региональных соревнованиях, которые проходили в Спасске-Дальнем в конце марта.
 
Первый игровой день принес приморцам удачу: со счетом  3:2 в напряженной борьбе  ребятам из  Чугуевки удалось одержать победу в матче со сверстниками  из Хабаровского детского дома, а уссурийцы  «всухую» обыграли команду из г. Углегорска (Сахалинская область) со счетом 5:0, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».
 
18 апреля, второй игровой день, оказался не столь удачным. Ребята из Уссурийска  в упорной борьбе уступили  своим соперникам из Иркутска со счетом 3:4, а футболисты из Чугуевки со счетом 0:1 проиграли команде старшей возрастной группы из г. Углегорска.
 
19 апреля игры продолжатся, и совсем скоро мы узнаем, кто будет отстаивать честь Дальневосточного  региона на финальных играх в Сочи.
 
Открытый Чемпионат России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходит на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 2009 года. Для победителей финальных игр «МегаФон» традиционно организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов.
 
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Теги: благотворительность  Мегафон  футбол 



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