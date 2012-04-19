Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке еще один мост соединит материк и остров
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. Доклад с обоснованием социальной и экономической необходимости реализации проекта перехода Сахалин - материк должен быть представлен в Правительство РФ в мае текущего года. Это один из итогов состоявшегося заседания межведомственной рабочей группы по подготовке технического задания проекта транспортного перехода в министерстве транспорта Российской Федерации.
Рабочую группу возглавляет замминистра транспорта РФ Андрей Недосеков. Входят в нее представители Хабаровского края и Сахалинской области, министерства финансов и министерства экономического развития и ОАО «Российские железные дороги». Наши острова представляли заместитель председателя Правительства Сахалинской области Елена Ивашова, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ларионов и депутат Сахалинской областной Думы Сергей Предыбайлов.
По словам Елены Ивашовой, с момента последнего заседания в декабре была проделана большая работа. В частности, уже получены согласования в муниципальных образованиях Сахалина и Хабаровского края, по чьей территории пройдет железная дорога. Определен ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. К примеру, следует уточнить ряд своих позиций по объемам грузопотока.
Еще одним итогом заседания рабочей группы стало решение сделать переход между Сахалином и материком только железнодорожным. Вопрос об автомобильном переходе снят с повестки дня, потому что сложно обеспечить соответствующий грузопоток. В то же время проектировщикам будет рекомендовано разработать временную дорогу для строительства таким образом, чтобы в дальнейшем она могла стать основой для автомобильного сообщения между островом и Большой землей.
- Теперь перед рабочей группой стоит основная задача – от имени минтранса подготовить к маю доклад в Правительство РФ с обоснованием социальной и экономической необходимости реализации проекта. Причем сделать это с таким расчетом, чтобы при формировании бюджета на 2013 год попасть на прямое финансирование проектных работ в 2013-2014 годах с теоретическим вариантом выхода на строительство уже в 2015 году, - сообщила Елена Ивашова.
- Мы неоднократно настаивали на ускорении реализации данного проекта, и положительная динамика наблюдается. Самое главное, что в Минтрансе эту идею поддерживают, вчерашнее заседание было показательным в данном вопросе. На доработку вопроса нам дали не месяцы, счет идет на дни, - подчеркнула заместитель председателя Правительства Сахалинской области.
Кроме того, на заседании рабочей группы обсуждалась возможность создания железнодорожного сообщения между Сахалином и Японией, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.
- Прозвучала мысль о том, что прорабатывать данный вопрос необходимо, возможно даже его поднимут на саммите АТЭС во Владивостоке, - сказала Елена Ивашова. – Сегодня задача №1 – связать Сахалин с материком. Будет ли это мостовой либо тоннельный переход - покажет время. Но то, что дороге быть – вопрос решаемый. Сегодня мы видим уже вполне осязаемые очертания проекта.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда