Минздравсоцразвития России категорически против повышения пенсионного возраста

19 апреля, ZRPRESS. По словам статс-секретаря – замминистра Юрия Воронина, Минздравсоцразвития России не вносило в Правительство РФ предложений о повышении возраста выхода на пенсию. «Это связано с тем, что по нашим актуарным оценкам и расчетам в Российской Федерации в настоящее время отсутствуют основания для такого решения», - сказал Юрий Воронин.

Как подчеркнул замминистра, повышение пенсионного возраста, в частности, не решит проблему дефицита Пенсионного фонда РФ (ПФР). «Он (дефицит) не имеет демографических оснований, вопреки заявлениям некоторых экспертов», - сказал Юрий Воронин. Он подчеркнул, что дефицит ПФР обусловлен недостаточным тарифом страховых взносов, отсутствием финансового источника для системы досрочных пенсий и отвлечением 6 проц. пунктов (часть страхового тарифа на обязательное пенсионное страхование) на финансирование накопительного компонента.

По словам Юрия Воронина, Минздравсоцразвития России настаивает на переходе к порядку расчета страховой части трудовой пенсии по старости (пенсионной формуле) в зависимости от трудового стажа и заработка. «Потому что сегодня размер пенсии считается от суммы страховых взносов, которые поступили в Пенсионный фонд России, а стаж практически не влияет на определение размера пенсии», - пояснил замминистра. Он сказал, что если данное решение будет поддержано в обществе и в Правительстве РФ, то это предоставит человеку выбор: получать полную трудовую пенсию по старости, либо повышенную в зависимости от продолжительности его трудового стажа и величины заработка. «Какое бы решение не было принято, это не уменьшит размеров уже назначенных пенсий», - добавил Юрий Воронин.

«Золотой Рог».