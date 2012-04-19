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Государственный e-mail для общения с чиновниками могут запустить в мае

19 Апреля 2012, 15:36 | Дальний Восток

Министерство связи и массовых коммуникаций планирует в мае запустить на проектную мощность государственную электронную почтовую систему, которая станет каналом двусторонней связи с гражданами страны, сообщил глава министерства Игорь Щеголев.

"Мы планируем в мае ввести государственную электронную почтовую систему. Это будет канал двусторонней связи с нашими гражданами, это не будет анонимная система, каждый гражданин будет иметь один такой почтовый ящик и в таком случае государство сможет, уже адресно обращаясь к нему, информировать его о судьбе тех обращений, с которыми он обращался, будь то за получением государственных услуг или законодательной или прочей инициативе", - сказал Щеголев на совещании по реализации задач, обозначенных в предвыборной статье премьер-министра Владимира Путина "Демократия и качество государства".

"Такого рода инструмент нами построен, и в мае мы планируем запустить его на проектную мощность", - сказал Щеголев.

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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