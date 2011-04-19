Великие революционные перевороты в России происходили от скуки

Состояние скуки для человека так же существенно, как отсутствие работы или плохие жилищные условия, говорится в книге Питера Тухи "Скука: живая история". Это должно означать, что, хотя скука и носит эпидемический характер, она излечима, пишет Роджер Льюис на страницах Daily Mail.

Скука не щадит никого. Ученые выявили, что человек в среднем страдает от скуки шесть часов в неделю. Между своими расследованиями Шерлок Холмс впадал в такую хандру, что пристрастился к кокаину. Сэмюэл Беккет получил Нобелевскую премию за пьесы о безделье и скуке. О тоскливых вечерах писали Чехов и Джейн Остин. Модам Бовари и Гедда Габлер пресытились "конформистской буржуазной жизнью" - и плохо кончили.

Те, кто легко впадает в состояние скуки, подвержены повышенному риску тревожности, депрессии, увлечения азартными играми, а также наркотической и алкогольной зависимости, склонны к "незаконным сексуальным действиям". Это мятежники и авантюристы, говорится в статье.

Животные в зоопарке тоже сходят с ума от скуки, как и любой, кто оказывается взаперти и в тупике. Мы частенько ведем себя от скуки как какаду, который вырывает собственные перья.

Питер Тухи даже предположил, не являются ли религиозные видения продуктом скуки отшельников и монахов, обрекающих себя на молчание, смирение и затворничество. "Первая мировая война, появление современного искусства, великие революционные перевороты в Европе и России - все это происходило от скуки и в поисках стимуляции".

"Тухи утверждает, что эволюционный смысл скуки состоит в том, чтобы обратить наше внимание на те обстоятельства и ситуации нашей жизни, которые следует изменить или преодолеть. Это предупреждение или прелюдия перед состоянием "мучительной психологической боли" или маниакальной депрессии, как "подагра является предвестником более тяжелых состояний, если мы не изменим свой образ жизни", - говорится в статье.