Сахалинец побывал на приеме у Обамы

Сахалинский эколог Дмитрий ЛИСИЦЫН, ставший в 2011 году лауреатом Голдмановской премии, вместе с пятью иностранными коллегами был принят 13 апреля в Вашингтоне в Белом доме президентом США Бараком ОБАМОЙ.

Лисицын возглавляет известную в России общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» (ЭВС), которая существует более 10 лет. В экологии Голдмановская премия приравнивается к Нобелевской.Дмитрий Лисицын заявил, что полученную премию в $150 тысяч направит на решение экологических проблем. «В первую очередь думаю купить внедорожник для экспедиций по Сахалину, поскольку значительную часть года во многие места у нас можно добраться только на таких автомобилях. Кроме того, мы планируем купить гараж для наших лодок и моторов. Остальные деньги от премии, скорее всего, пойдут на реализацию программы по сохранению бурого медведя, а также на городские экологические проекты».