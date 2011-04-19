«Конуру» Звездочки вернут в Россию

Покупатель, выигравший на торгах в Нью-Йорке капсулу советского космического корабля «Восток ЗКА-2», вернет ее в Россию, сообщило Agence France-Presse.

Как выяснило агентство, победителем аукциона стал Евгений ЮРЧЕНКО - бывший гендиректор ОАО «Связьинвест» и председатель инвестиционного фонда имени А. С. Попова. По словам Юрченко, капсула корабля должна занять достойное место в одном из музеев, посвященных развитию отечественной космической программы. Капсула корабля «Восток ЗКА-2», запуск которого стал последним испытанием перед полетом в космос Юрия ГАГАРИНА, была продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке 12 апреля. Цена лота составила $2 882,5 тыс. 25 марта 1961 года в этой капсуле были отправлены на орбиту собака Звездочка и манекен человека в металлическом кресле. Через 18 дней после их успешного приземления состоялся полет Юрия Гагарина, который был отправлен в космос в точно такой же капсуле. В настоящее время она установлена в Российском мемориальном музее космонавтики.