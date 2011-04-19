Корпоративная история любви

57% опрошенных заводили роман на работе. У 42% из них любовь закончилась разрывом, зато 45% поженились или встречаются до сих пор. В большинстве случаев респонденты нашли свою любовь в коллеге из соседнего отдела, 14% завели роман с начальником, а 8% – с собственным подчиненным. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter на Дальнем Востоке.

Более половины опрошенных могут похвастаться любовным романом на работе. У 5% респондентов любовь была безответная, поэтому с любимым человеком они могли взаимодействовать сугубо по рабочим делам.

Интересно, что среди тех, кто встречался с коллегой из своей компании, абсолютное большинство познакомились именно на работе, и лишь единицы – в другом месте.

Нужно отметить, что чаще всего объектом любовных романов на работе становятся коллеги из других отделов. С начальником кинулись в омут любви 14% опрошенных, а 8% встречались с подчиненным.

Итак, могут ли отношения на работе закончиться свадьбой? По результатам опроса, это вполне возможно – 16% опрошенных могут доказать это на своем личном примере. 29% респондентов до сих пор встречаются с любимым коллегой. В то же время большинство респондентов (42%) вынуждены признать, что служебный роман закончился разрывом.

Причины разрыва были различными – наличие семьи у одного из партнеров, несовместимость характеров, новая любовь, нежелание строить серьезные отношения и многое другое. Некоторые респонденты признали, что основной причиной размолвки была смена работы или сферы деятельности.

В случае романа с начальником шансы выскочить замуж или жениться несколько ниже, чем, например, при любовных отношениях с коллегой по работе и даже подчиненным. В остальном значимых различий нет.

Любопытно, что отношения влияют на работу более позитивно, чем работа на отношения. 42% опрошенных уверены, что благодаря служебному роману работа спорится лучше. Отношения укрепляются и становятся гармоничнее благодаря работе в одной компании у 26% опрошенных. Каждый 10-й респондент считает, что работа вредит отношениям, и столько же уверены в том, что отношения пагубно влияют на рабочий процесс.