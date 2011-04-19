Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корпоративная история любви
57% опрошенных заводили роман на работе. У 42% из них любовь закончилась разрывом, зато 45% поженились или встречаются до сих пор. В большинстве случаев респонденты нашли свою любовь в коллеге из соседнего отдела, 14% завели роман с начальником, а 8% – с собственным подчиненным. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter на Дальнем Востоке.
Более половины опрошенных могут похвастаться любовным романом на работе. У 5% респондентов любовь была безответная, поэтому с любимым человеком они могли взаимодействовать сугубо по рабочим делам.
Интересно, что среди тех, кто встречался с коллегой из своей компании, абсолютное большинство познакомились именно на работе, и лишь единицы – в другом месте.
Нужно отметить, что чаще всего объектом любовных романов на работе становятся коллеги из других отделов. С начальником кинулись в омут любви 14% опрошенных, а 8% встречались с подчиненным.
Итак, могут ли отношения на работе закончиться свадьбой? По результатам опроса, это вполне возможно – 16% опрошенных могут доказать это на своем личном примере. 29% респондентов до сих пор встречаются с любимым коллегой. В то же время большинство респондентов (42%) вынуждены признать, что служебный роман закончился разрывом.
Причины разрыва были различными – наличие семьи у одного из партнеров, несовместимость характеров, новая любовь, нежелание строить серьезные отношения и многое другое. Некоторые респонденты признали, что основной причиной размолвки была смена работы или сферы деятельности.
В случае романа с начальником шансы выскочить замуж или жениться несколько ниже, чем, например, при любовных отношениях с коллегой по работе и даже подчиненным. В остальном значимых различий нет.
Любопытно, что отношения влияют на работу более позитивно, чем работа на отношения. 42% опрошенных уверены, что благодаря служебному роману работа спорится лучше. Отношения укрепляются и становятся гармоничнее благодаря работе в одной компании у 26% опрошенных. Каждый 10-й респондент считает, что работа вредит отношениям, и столько же уверены в том, что отношения пагубно влияют на рабочий процесс.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту