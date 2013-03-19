Железнодорожный маршрут сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре сохранят

Железнодорожный маршрут сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре, приказ об отмене которого был подписан ОАО «РЖД» в декабре 2012 года из-за его убыточности для перевозчика ОАО «Федеральная пассажирская компания», будет сохранен в графике движения пассажирских поездов на 2013-2014 годы.

Минвостокразвития в февраля 2013 года обратилось в правительство РФ с предложением увеличить субсидии из федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов перевозчика на этом маршруте, который является единственным и безальтернативным вариантом транспортного пассажирского сообщения, проходит по территории Амурской области и Хабаровского края общей протяженностью 1469 км. Он имеет особое социальное значение для жителей, в числе которых строители Байкало-Амурской магистрали, железнодорожники и их семьи.

Газета "Золотой Рог".