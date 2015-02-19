Жителей Петропавловска-Камчатского просят жаловаться на сосульки

Жителей Петропавловска-Камчатского просят сообщать о фактах скопления сосулек и наледи на крышах домов. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на городские службы, чиновники готовы оперативно решать эту проблему.

«Департамент управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа убедительно просит жителей города обращать особое внимание на крыши многоквартирных домов, где есть скопления снега и наледи. Это может быть опасно для жизни и здоровья», – сообщили в мэрии.

При наличии фактов скопления снега и наледи на крышах домов необходимо сообщать в круглосуточную Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 23-53-00, 23-53-01, 23-53-02, 23-53-03, 23-53-04, 53-53-05, 53-53-06, 23-53-07.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.