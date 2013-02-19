Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти призвали население не платить по счетам "Хабаровсккрайгаза"
Администрация Комсомольска-на-Амуре рекомендует жителям не оплачивать выставленные в квитанциях «Хабаровсккрайгаза» суммы за обслуживание внутридомового газового оборудования.
Власти считают, что поставщик газа действует в данном случае с нарушением закона, требуя оплаты за услугу, которая не была предоставлена. «Хабаровсккрайгаз» требует с граждан оплаты за услугу, которая не была предоставлена, и не заключив договора с управляющими кампаниями на 2013 год. Кроме этого представители предприятия не могут предоставить объяснения, из чего сложилась выставляемая в счетах сумма. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, муниципалитет готовит обращения в прокуратуру и ФАС.
Газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Россияне скоро будут поминать жителей Приморья недобрым словом
- Путин приказал снизить в Приморье тарифы на электроэнергию на 21 процент
- Население Дальнего Востока задолжало за электроэнергию более 2,2 миллиардов рублей
- Энергетик из Амурска вошел в тройку лучших на Всероссийском форуме молодых ученых
- На Дальнем Востоке энергетики начали отключения горячей воды у должников по теплоэнергии
- С 1 июня ОДН на отопление отменяется
- На Дальнем Востоке ОДН на тепло привел к заморозке платежей
- Власти призвали население не платить по счетам "Хабаровсккрайгаза"
- Дальневосточная детская железная дорога готовится к каникулам
- Энергетики Дальнего Востока дополнительно нанимают юристов и массово подают иски в суд
Новости раздела
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики