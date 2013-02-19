Власти призвали население не платить по счетам "Хабаровсккрайгаза"

Администрация Комсомольска-на-Амуре рекомендует жителям не оплачивать выставленные в квитанциях «Хабаровсккрайгаза» суммы за обслуживание внутридомового газового оборудования.

Власти считают, что поставщик газа действует в данном случае с нарушением закона, требуя оплаты за услугу, которая не была предоставлена. «Хабаровсккрайгаз» требует с граждан оплаты за услугу, которая не была предоставлена, и не заключив договора с управляющими кампаниями на 2013 год. Кроме этого представители предприятия не могут предоставить объяснения, из чего сложилась выставляемая в счетах сумма. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, муниципалитет готовит обращения в прокуратуру и ФАС.

Газета "Золотой Рог".