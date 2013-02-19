БИЗНЕС-ГОРОСКОП: Ракам советуют пятиться от чужих денег

Гороскоп с 18 по 23 февраля

Овен. Начало недели может принести Овнам неожиданные финансовые потери. Однако уже со среды перед вами могут открыться прекрасные шансы для карьерного роста и профессиональных достижений. Удачное время для поисков новой работы и для принятия управленческих решений руководителями.

Телец. Тельцам в самом начале недели звезды советуют не принимать важных решений, касающихся профессиональной деятельности. Середина и вторая половина недели, напротив, удачны для партнерского сотрудничества и планирования.

Близнецы. В начале недели Близнецы могут почувствовать, что им не хватает профессиональных знаний для решения практических вопросов. Между тем с середины недели наступит подходящий период для выполнения плановых заданий.

Рак. В начале недели Ракам рекомендуется воздерживаться от рискованных финансовых операций. Аккуратнее обращайтесь с чужими или заемными деньгами. С середины и до конца недели - удачное время для служебных командировок и развития делового партнерского сотрудничества.

Лев. Львам в начале недели не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные договоры. Следите за соблюдением партнерских обязательств. Период с середины и до конца недели подходит для освоения офисной или иной техники, приобретения навыков работы с инструментами.

Дева. Девам в самом начале недели не рекомендуется высказывать критические замечания в адрес коллег: это может спровоцировать ответную реакцию и привести к конфликту. Период с середины и до конца недели - удачное время для укрепления деловых связей, поездок, новых знакомств и учебы.

Весы. Весам в начале недели звезды советуют воздерживаться от творческих инициатив. Не пытайтесь ничего усовершенствовать, этим вы только нарушите свой трудовой ритм. Период с середины и до конца недели - удачное время для урегулирования текущих практических вопросов.

Скорпион. Скорпионам на начало недели лучше запланировать завершение каких-либо важных дел или проектов. Работа над отчетами в эти дни, скорее всего, пройдет с осложнениями. С середины и до конца недели успешно сложатся дела у тех, кто занимается обслуживанием клиентов, работает с документами, учится или дает консультации.

Стрелец. Стрельцам не рекомендуется планировать на начало недели проведение важных деловых встреч или поездок. Будьте внимательнее к поступающей в эти дни информации: сведения далеко не всегда будут правдивыми. С середины и до конца недели наиболее доходной будет деятельность, связанная с недвижимостью.

Козерог. Козерогам в начале недели рекомендуется воздержаться от крупных финансовых расходов. В это время возрастает риск материального ущерба, поэтому деньги вам еще пригодятся. С середины и до конца недели вам удастся успешно решить многие вопросы благодаря помощи других людей. Это удачное время для учебы и деловых контактов.

Водолей. Водолеям в самом начале недели рекомендуется воздерживаться от личных инициатив при общении с вышестоящим начальством. С середины и до конца недели ваши доходы могут увеличиться за счет роста производительности труда и профессионального мастерства.

Рыбы. Рыбам в начале недели следует воздерживаться от контактов с подозрительными людьми и противозаконной деятельности. В эти дни вам могут устроить проверку. С середины и до конца недели многие вопросы удастся решить самостоятельно. Старайтесь действовать смело и инициативно, тогда у вас все получится.

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