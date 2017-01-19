Председателем Общественного совета при Минвостокразвития России стал Сергей Габестро

В состав формируемого органа захотели вступить 139 человек, что составило более 4 кандидатов на одно место, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

17 января на площадке МИА "Россия Сегодня" прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Минвостокразвития России. В работе расширенного заседания Общественного совета приняли участие представители Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство», члены Общественной палаты Российской Федерации, предприниматели и общественные деятели. В режиме видео-конференц-связи приняли участие члены Совета из Владивостока и Хабаровска, рассказали "Золотому Рогу" в Минвостокразвития РФ.



Участники заседания подвели итоги конкурса по формированию состава Общественного совета Минвостокразвития России и обсудили вопросы организации его деятельности. Формирование состава Общественного совета вызвало большой интерес. В состав формируемого органа захотели вступить 139 человек, что составило более 4 кандидатов на одно место. По данным Общественной палаты Российской Федерации, это самый высокий конкурс среди общественных советов федеральных министерств и ведомств. По итогам голосования было принято решение о председателе Общественного совета Минвостокразвития России. Его возглавит заместитель председателя Комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества и социального партнерства в Дальневосточном федеральном округе Сергей Габестро. За это решение единогласно проголосовали все члены Общественного совета.



По словам Сергея Габестро, новый орган направлен на формирование эффективного общественно-государственного сотрудничества, «создания системы коммуникаций между активными гражданами, которые готовы тратить свое время не улучшение жизни в своем регионе, на Дальнем Востоке, и чиновниками, которые пришли послужить для развития Дальнего Востока».



Как отметил заместитель главы Минвостокразвития России Александр Крутиков, для развития Дальнего Востока необходимо привлекать максимальное количество экспертов, представителей бизнеса и общественности. «Мы исходим из того, что решить задачу по подъему наших восточных территорий, силами только одного министерства в короткий период времени невозможно. Поэтому мы опираемся в своей работе на регионы, большое количество российских и международных экспертов. Сегодня появился Общественный совет. Мы также пригласили к работе всех, кто подавал заявки в совет. Полагаю, что все эти люди будут и дальше с нами работать. Мы настроены на предельно конкретную практичную работу со всеми, кто хочет развивать Дальний Восток. Уверен, что через полгода мы сможем увидеть другое качество всей нашей команды», - заявил он.



Выступая на заседании Совета, он напомнил о принятом за прошедший год ряде новых федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока. «Некоторые решения регион ждал десятилетиями. При их реализации мы будем, конечно, опираться на работу экспертов, лидеров общественного мнения, на совместную деятельность с членами общественного совета», - сказал Александр Крутиков.



Он уточнил, что помощь общественного совета потребуется, в частности, в реализации законов о «дальневосточном гектаре», снижении стоимости энерготарифов на Дальнем Востоке, налоговых льготах для инвесторов на Дальнем Востоке, о вылове рыбы под инвестиционные обязательства и других законодательных решений.



Экономическое развитие Дальнего Востока напрямую связано с улучшением социальной сферы. В макрорегионе наблюдается лучшая за последние 25 лет демографическая динамика. Минвостокразвития России подготовлена концепция демографического развития Дальнего Востока. «Мы ставим цель до 2020 года полностью прекратить отток населения и к 2025 году выйти на количество дальневосточников в 6,7 млн человек, т.е. на 500 тысяч человек больше, чем проживает сейчас на Дальнем Востоке», - уточнил замминистра, - «Для реализации этой цели необходима поддержка общественности, активное участие гражданского общества».



Для демографического развития, закрепления населения и привлечения трудовых ресурсов разработаны и внедрены инструменты развития, которые позволяют создавать новые предприятия с высокооплачиваемыми рабочими местами. Это территории опережающего развития, режим свободного порта Владивосток, специальные механизмы инфраструктурной и финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов. Такие инструменты позволили привлечь на Дальний Восток более 1,3 трлн рублей инвестиций. За их осуществлением стоят более 80 тысяч новых рабочих мест. В 2016 году были запущены уже 25 новых предприятий, создано 1,4 тысячи новых рабочих мест. Как уточнил замминистра, количество новых предприятий будет увеличиваться ежегодно. В 2017 году планируется ввести еще 50 новых предприятий с 2 тысячами новых рабочих мест. За три года совокупно планируется дать старт 280 новым производствам. «Это те предприятия, которые уже сейчас находятся на стадии строительства или проектирования. Это не «бумажные» проекты, а те, что уже осуществляются, - отметил Александр Крутиков, - Важен общественный контроль за реализацией этих инструментов, их общественная оценка».



Предполагается, что Общественный совет при Минвостокразвития России будет осуществлять мониторинг за деятельностью институтов развития Дальнего Востока. В настоящее время создано четыре таких института - Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд развития Дальнего Востока. «Система институтов развития Дальнего Востока должна работать абсолютно прозрачно. Общественный совет должен осуществлять гражданский контроль и помогать этой системе двигаться быстрее вперед и развиваться», - отметил Александр Крутиков.



Замминистра пригласил членов Общественного совета Минвостокразвития принять участие в разработке деловой программы третьего Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре 2017 года во Владивостоке. «Вы можете стать активными участниками подготовки форума. Сейчас идет разработка деловой программы. Мы исходим из того, что любые предложения, которые будут поступать по развитию Дальнего Востока, будут учитываться и в итоге реализовываться вместе с вами. Отмечу, что такая работа уже нами проводится», - отметил он.



Еще одна задача, на которой сделал акцент замминистра, связана с формированием «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах. Такие разделы будут содержать конкретные цели и показатели по развитию макрорегиона. «Мы эту работу только начинаем. Поставлена задача завершить ее к 1 апреля этого года. Но ее невозможно выполнить без активного участия общественности, тех людей, которые хорошо знают, работают и живут на Дальнем Востоке», - подчеркнул Александр Крутиков.



Членов Общественного совета пригласили принять участие в разработке адресных программ по развитию конкретных дальневосточных территорий, которые реализуются Министерством в связке с данными системными решениями. Речь идет о программе развития приграничных территорий, программе развития Курильских островов и комплексном плане развития Комсомольска-на-Амуре.



«Социологический опрос, который был проведен в декабре, показал, что 77 процентов граждан верят в Дальний Восток и в то, что в ближайшее время он станет центром экономического развития всей страны. Призываю не подвести веру людей и вместе с нами работать на то, чтобы российский Дальний Восток стал действительно мощной точкой развития России», - завершил свое выступление Александр Крутиков.