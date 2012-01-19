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Приморские моряки востребованы за рубежом

19 Января 2012, 18:07 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в 2011 году 12 тыс. приморцев выехали на работу за границу.

Наиболее популярными направлениями были Кипр и Маршалловы острова (по 15% выехавших), Камбоджа (11%), Панама (8%), острова Кайман, Мальта, Сингапур (7-6%). По сравнению с 2010 годом поток иммигрантов в эти страны значительно сократился (в среднем на треть), впрочем, как и в страны Европы. Экономика Греции не позволила нанять ни одного жителя Приморского края, хотя в 2010 году их работало 586 человек. В Нидерланды выехало только 107 человек вместо 1315, в Германию – 12 вместо 220 человек год назад. Кроме того, более чем в 8 раз стало меньше наших в Японии – 59 против 496 человек.

Общее увеличение иммигрирующих из края (на 12%) обеспечили страны с малоизвестными названиями: на Маршалловы острова выехало 1781 человек (в 3 раза больше, чем в 2010 году), на острова Кайман – 782 (в 2010 не было), в Сентвинсент и Гренадины – 534 (в 2 раза), Сьерра-Леоне – 458 (в 5 раз), Сент-Китс и Невис – 442 (в 2,9 раза), Ванауту – 144 человека (в 1,6 раза). Кроме того, в 3,5 раза увеличилось число желающих работать на Мальте и Сингапуре (655 и 668 человек).

Большинство выехавших граждан (96%) ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый шестой был занят по рабочей специальности (матросы, шкиперы, боцманы, машинисты) и имели контракты продолжительностью до 6 месяцев.

Как сообщила зам. руководителя Приморскстата Н. Баукова, половина выехавших имела высшее профессиональное образование, почти третья часть – среднее профессиональное. Наибольшую группу в структуре по возрасту и полу составляют мужчины от 40 до 49 лет.

Автор: По сообщениям Приморскстата
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