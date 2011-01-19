Более 3000 курсантов приняли военную присягу в Окружном учебном центре Восточного военного округа

В Окружном учебном центре Восточного военного округа, где исполняет обязанности начальника полковник Владимир Луговой, более 3000 курсантов приняли военную присягу, сообщил в пресс-группе округом.

На верность Отчизне присягнули курсанты учебного танкового и мотострелкового полков, ремонтно – восстановительного и автомобильного батальонов, отдельного батальона связи, учебной разведроты и роты почётного караула округа.

После принятия присяги в гарнизонном Доме офицеров часть курсантов вместе с родителями встретились с командованием ОУЦа и задали интересующие их вопросы. Как отметил заместитель командира соединения по воспитательной работе полковник Анатолий Порубов, военная присяга всегда праздничное событие не только для курсантов, но и для их родителей. В этот день они могут навестить сыновей, ознакомиться с условиями их быта и учебы.