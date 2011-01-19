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Выгребаемся из завалов
Субботнее утро 5 декабря во Владивостоке началось с дождя, затем повалил снег. В итоге, по оценкам синоптиков, за полтора суток выпала двухмесячная норма осадков.
Это самый крупный снегопад за 12 лет. Суббота претендует войти в рекорды природных катаклизмов еще и потому, что вечером разыгралась гроза - с громом и молниями. Как объяснили в Примгидрометцентре, атмосферный фронт с акватории Японского моря столкнулся с холодными массами на побережье Приморья. Перепад температур в 11-13 градусов и привел к грозе.
Зимние грозы в Приморье уже случались. Последняя зафиксирована 5 декабря 1949 года. Гроза прошла, а вот со снегом приморцам придется биться не одну неделю. Рассчитывать на оттепель в декабре не приходится. Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ обратился к горожанам с просьбой помочь в уборке снега придомовых территорий, пока техника сосредоточена на основных магистралях. Причем впервые уборка идет с полным перекрытием магистралей, поэтому маршруты автобусов в понедельник оказались урезаны в некоторые районы города. Мэр просил "понимания".
С 6 декабря дорожные службы Владивостока работают в усиленном режиме. Три дня в круглосуточном режиме работает также оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда.
Как сообщили "ЗР" из штаба, в воскресенье на дорогах работало 125 единиц техники: автогрейдеры, пескоразбрасыватели, экскаваторы, автопогрузчики и самосвалы, трактора-щетки. В основном освобожден проезд на таких магистралях, как проспект 100 лет Владивостоку, Океанский проспект, Партизанский, улицы Светланская, Некрасовская, Гоголя, Пологая, Фонтанная, Семеновская, работы идут в районе 71-го и 64-го микрорайонов, на остальных магистралях работы продолжаются, чтобы в первую очередь освободить проезды для общественного транспорта и подъезды к больницам, поликлиникам, школам.
На первом этапе снег отодвигается к обочинам, затем идет его погрузка на самосвалы и вывоз на специальные площадки - их свыше 20 - и на Корабельную набережную и центральную площадь . Дорожными службами города привлекается техника сторонних организаций. Более 220 рабочих вышли в воскресенье на ручную уборку тротуаров.
Что касается внитриквартальных дорог, как сообщил начальник управления содержания жилфонда Александр ТАБАЧЕНКО, на каждый из пяти районов города выделено также по 2 трактора-щетки и по 2 пескоразбрасывателя (а на Первомайский - 3) - для работы на внутриквартальных дорогах. Ряд управляющих компаний привлекают технику для уборки снега самостоятельно.
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